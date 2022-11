Etats-Unis : une version électrique du générateur pour réduire les émissions du secteur de la construction

Vous avez peut-être déjà croisé sur les chantiers ces énormes générateurs qui font beaucoup de bruit mais qui sont indispensables pour que les ouvriers aient du courant et puissent donc travailler. Ces générateurs tournent au diesel. Une société américaine développe une version électrique, moins bruyante et moins polluante

L'idée est venue, selon le site Techcrunch (en anglais), d'une randonnée. Paul Huelskamp et Alex Meek marchaient dans les bois dans le comté de Marin, près de San Francisco. Tout était beau et paisible, puis ils ont commencé à entendre le raffut d’un générateur, ils ont même vu de la fumée en sortir et souiller l’air frais qu’ils respiraient quelques minutes plus tôt. Il était utilisé pour compenser les coupures de courant imposées par la Californie, quand le risque d’un incendie à cause des lignes électriques devient trop important. Les deux hommes se sont dit que brûler du diesel, comme ça en pleine nature, était une solution ridicule. Il décide donc de fonder, en 2020, leur société appelée Moxion dont l’objectif est de produire des générateurs électriques, qui ne font pas de bruit et qui ne dégage pas de fumée.

Un marché à prendre

Ces générateurs sont parfois indispensables, dans le milieu de la construction, en particulier, mais aussi sur les tournages de film ou pendant un festival de musique, par exemple. La pollution générée sur un chantier est un problème, d’abord pour les ouvriers qui y travaillent au quotidien mais aussi pour les quartiers environnants. Au-delà de ces générateurs, le secteur de la construction représenterait 10% des émissions mondiales de CO2. En 2018, rien qu’aux Etats-Unis, la construction, c’était près de 24 milliards de litres de diesel, pour des émissions équivalentes à 25 millions de voitures.





Congrats to our portfolio company @MoxionPower of securing $100 million Series B funding! https://t.co/U8hsbvOrc5 — EnergyImpactPartners (@EnergyImpact_) September 28, 2022

Les fondateurs de Moxion ont fait preuve d'optimisme, alors que d'autres entreprises, en Europe notamment, se sont rendu compte qu'il y avait là un marché à prendre. Moxion vient de lever 100 millions de dollars auprès, entre autres, d’Amazon et Microsoft. Elle a lancé la construction de sa première usine à Richmond, juste au nord de San Francisco. Une autre est en projet pour 2024. Et surtout, Moxion travaille avec Sunbelt Rentals, qui est l’un des principaux loueurs de ces générateurs à diesel, ce qui va forcément créer des opportunités.

Le climat actuel aux Etats-Unis, avec Joe Biden à la Maison Blanche, est favorable à ce genre d’initiatives. Le gouvernement américain planche sur un plan de 2 000 milliards de dollars pour renouveler les infrastructures du pays, les ponts, les autoroutes, et le faire en encourageant les technologies dites vertes.