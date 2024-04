États-Unis : l'administration texane met en place une correction automatique pour les évaluations scolaires obligatoires

Ces ordinateurs corrigeront le test STAAR, les initiales américaines de ce qu’on appelle l’évaluation de la préparation académique dans l’État du Texas. C’est un examen standardisé que tous les élèves passent chaque année de l’équivalent du CE2 jusqu’à la 4e. Il permet de jauger, comme son nom l’indique, le niveau global d’un élève en lecture, écriture, sciences et sciences humaines.

Jusqu'à 4 000 postes de correcteurs économisés

Jusqu’à l’année dernière, ce test se composait essentiellement de questionnaires à choix multiples. Mais la nouvelle version implique plus de réponses ouvertes avec un texte construit, plus difficile à corriger automatiquement. Désormais la technologie qui fait tourner le correcteur numérique fonctionne un peu comme ChatGPT. L’intelligence artificielle a été entraînée avec 3000 réponses notées par des humains. Elle a analysé ces réponses et les notes qui les accompagnaient, pour apprendre à noter comme un humain. D’après l’administration texane, des humains vérifieront environ un quart des réponses notées par l’ordinateur. Sachant que si l’ordinateur n’est pas sûr de sa note ou ne comprend pas la réponse - si l’élève a écrit en argot par exemple, un humain examinera la copie à son tour.

Avec ce système, l'administration du Texas espère économiser 15 à 20 millions de dollars par an. Jusqu’ici, pour assurer la correction de ces tests STAAR, le Texas embauchait environ 6 000 correcteurs. L’intelligence artificielle devrait donc largement réduire les besoins humains cette année. Le Texas prévoit d’embaucher plus que 2 000 personnes.

Une communauté éducative prise de court par l'initiative

Le Texas Tribune, le premier média à avoir parlé de cette affaire, rapporte que l’annonce a surpris beaucoup de membres du corps enseignant et de parents d’élèves. Il y a du scepticisme aussi sur la capacité de l’intelligence artificielle à effectuer ce travail correctement et à noter la créativité ou la pensée d’un élève. Et que se passe-t-il pour ces élèves si les notes ne correspondent pas à la réalité ? Apparemment, une version d’essai testée l’hiver dernier a donné plus de mauvaises notes qu’un correcteur humain.

Les résultats à ces tests sont utilisés par ailleurs par l’administration pour noter chaque académie scolaire. Or, ces académies sont dirigées aux États-Unis par des conseillers élus par les citoyens, et l’administration peut éventuellement décider de changer ces conseillers si le niveau des élèves de l’académie est jugé insatisfaisant sur la durée. D’où l’importance de ces tests, de leur notation et du système de notation, qui a des conséquences au-delà des seuls élèves.