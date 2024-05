États-Unis : des chercheurs ont mis au point un robot capable de prédire un sourire et d'y répondre instantanément

Emo, qui est une tête de robot et pas un corps en entier, a nécessité cinq ans de travail. Les résultats ont été présentés dans la revue Science Robotics. Cette tête est recouverte d’une "peau" en silicone, animée par la partie robotique, qui compte 26 petits moteurs. Ceux-ci permettent d’imiter des expressions humaines, notamment le sourire.

Ce qui est remarquable avec Emo, c'est qu'il peut percevoir que l’humain en face de lui va sourire, et du coup il sourit 840 millisecondes avant lui. Pour y arriver, les chercheurs du "Creatives Machine Lab" de Columbia ont mis au point deux intelligences artificielles. L'une va deviner ce que va faire l’être humain en face d’Emo et l’autre guide les moteurs du visage pour qu’il produise l’expression désirée.

Pour entraîner ces intelligences artificielles avec des expressions humaines, les scientifiques ont d’abord utilisé des images de gens sur YouTube. Mais ensuite, ils ont surtout mis le robot face à des vidéos de lui-même, faisant les expressions, comme un humain face à un miroir, pour qu’il apprenne tous les petits mouvements qui se forment sur le visage avant cette expression.

La "révolution" de la communication non verbale

Yuhang Hu, le doctorant qui a mené cette étude, parle carrément de "révolution". Cette communication non verbale, ce feedback visuel sont en effet essentiels pour améliorer les interactions avec les humains. Jusqu’ici, on l’a vu avec ChatGPT, on pouvait communiquer par les mots avec une intelligence artificielle, mais il y a eu peu d’avancées en matière de communication non-verbale. Actuellement, lors d'une conversation avec un robot, il est évident qu’on s’adresse à un non-humain. Mais un robot qui réagit à vos expressions, comme un être humain le ferait, permet de créer plus d’immersion. Bien sûr, on est toujours conscient qu’on parle à une machine mais l’échange se fait plus naturellement.



D'ailleurs les chercheurs du Creatives Machine Labs prévoient d’intégrer à Emo une intelligence artificielle de type ChatGPT, pour que la communication verbale s’ajoute à la non verbale. Il faut aussi élargir le champ des expressions disponibles, en ajoutant d’autres mini-moteurs aux 26 présents pour le moment. Avec le temps, on peut imaginer Emo devenir une version nettement plus élaborée des robots éducatifs actuels, mais aussi à la maison, en remplacement d’une enceinte intelligente.

À plus long terme, ce genre de technologies permettrait de se rapprocher de ces robots que l’on a vus dans tellement films de science-fiction, des compagnons à part entière avec lesquels les humains interagissent en toute fluidité.