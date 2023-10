Et si Dieu se mettait à l’intelligence artificielle ? écouter (3min)

En Corée du Sud, plusieurs startups proposent aux chrétiens du pays de se servir d’applications basées sur ChatGPT pour pratiquer leur foi. Des services qui ne font pas l’unanimité. Selon certains croyants, l’intelligence artificielle serait en effet sans âme.

Les entreprises sud-coréennes fourmillent d’idées pour décliner la puissance de l’intelligence artificielle dans tous les secteurs possibles et imaginables. Que ce soit dans le commerce, l’éducation ou la sécurité. Et bien sûr, des entreprises ont eu l’idée de se servir de la plateforme ChatGPT pour améliorer la vie spirituelle des croyants du pays. Et particulièrement des chrétiens.

En Corée du Sud, à peu près la moitié de la population se dit croyante. Et parmi ces personnes, un peu plus de 20% s’identifient comme protestants et 11% comme catholiques. Ce sont particulièrement ces deux groupes que visent les startups.

Réponses aux questions, prières sur mesure...

L’application qui cartonne ces dernières semaines, c’est Meadow. Ce service du groupe Awake Corporation a enregistré 50 000 utilisateurs dans les trois jours qui ont suivi son lancement. Meadow, c’est une plateforme de discussion avec un service d’intelligence artificielle, on parle d’un chatbot. Son fonctionnement est très simple. Vous tapez vos questions sur le sens de la vie, vous faites part de vos doutes ou de vos interrogation sur tel ou tel enseignement religieux. Et le programme basé sur ChatGPT va aller quelques secondes trouver dans la Bible les versets qui pourraient vous aider à éclairer votre situation. Et l’intelligence artificielle va aussi créer pour vous une prière appropriée qui correspond à vos questionnements du jour.

En Corée, des pasteurs se servent déjà de l’application pour préparer leurs sermons. C’est rapide et c’est efficace. Et il y aussi d’autres applications de découverte de la Bible, notamment le service Wisely qui a synthétisé, avec de l’intelligence artificielle, la voix de dizaines de pasteurs du pays pour ensuite leur faire lire des passages de la Bible. L’idée est de séduire les croyants qui préfèrent étudier le texte avec une voix familière.

Si les jeunes croyants semblent très friands de ces applications ChatGPT, il y a plus de débats dans l’église ou chez les spécialistes des questions religieuses. Le quotidien Korea Economic Daily a interviewé un professeur de la Chongshin University, une université chrétienne de Séoul, très remonté contre Meadow. Il décalre qu’il a testé lui-même la plateforme et qu’il a découvert plusieurs hérésies dans des sermons écrits par l’intelligence artificielle. Donc, pour lui ChatGPT n’a pas encore le niveau pour dire la messe.