Espace : une entreprise japonaise lance le tout premier atterrisseur privé sur la Lune

La société ispace veut exploiter le marché des livraisons de matériels directement sur la Lune. Elle a déjà signé un contrat avec la Nasa pour prélever des échantillons de poussière lunaire.

La course à la lune est relancée. On en a parlé ce week end avec Artémis, la mission de la Nasa. Les Américains, mais aussi les Russes et les Chinois ont l'intention de reprendre l'exploration du satellite naturel de la Terre à un demi siècle après les missions Apollo. On parle même d'installer un village lunaire.

Autant de projets qui inspire une jeune entreprise japonaise qui propose d'organiser des livraisons bon marché de matériels directement sur la Lune. inspace vient d'ailleurs tout juste de lancer son premier alunissage.

Offrir un alunissage à prix compétitifs

Toutes les équipes de cette société ont passé ces derniers jours collées à leur écran d'ordinateur, ici, à Tokyo. Après plus de cinq ans de travail, elles ont lancé dimanche leur premier alunissage depuis Cap Canaveral, en Floride. Leur engin de livraison, qui a un peu la taille d'un gros congélateur, avait été placé à bord de l'une des fusées de SpaceX et il a donc commencé son voyage sans accroc vers la Lune. C'est un vrai événement dans l'histoire de l'espace, car cette mission n'est pas une mission publique, c'est un voyage privé. Pour l'instant, seuls trois pays ont fait alunir des gros modules sur la Lune : les Etats-Unis, la Russie et la Chine. Et à chaque fois, il s'agissait de missions payées par les agences spatiales, donc des fonds publics.

Cette fois, c'est le premier alunissage commercial : l'idée d'ispace, est en effet d'offrir des livraisons à prix compétitifs à ses clients. L'entreprise pense qu'il va y avoir un marché pour ça. Dans le futur, des entreprises ou des agences spatiales vont avoir besoin de se faire livrer du matériel directement à la surface de la Lune, que ce soit pour y faire des expériences ou pour construire une base pour des humains.

La Nasa cliente de l'entreprise japonaise

Pour une seule livraison sur la Lune, il faut compter plusieurs millions de dollars. Mais ispace dit pouvoir offrir des prix intéressants car son alunisseur va faire un grand détour dans l'espace pour brûler moins de carburant. A titre de comparaison, les missions américaines Apollo allaient sur la Lune en quatre ou cinq jours, mais elles brûlaient beaucoup de carburant. ispace elle va utiliser la gravité de la terre, puis ensuite la gravité du soleil pour se déplacer sans utiliser trop de carburant. L'alunisseur va donc faire un tour à plus de 1,5 million de kilomètres de la Terre avant de revenir frôler la Lune dans cinq mois. C'est à ce moment-là que les ingénieurs lanceront les petits moteurs du module pour le faire descendre tout doucement à la surface de la Lune. Donc, fin avril, si tout se passe bien, il y aura une première livraison privée dans l'espace.

L'entreprise japonaise a déjà plusieurs clients pour ce premier voyage. Cette fois, il n'a que 30 kilos de cargaison. Mais il y a tout de même deux petits rovers d'exploration pour des agences spatiales internationales. Il y a aussi un groupe nippon qui a envoyé un nouveau type de batteries pour le tester dans des conditions extrêmes sur la Lune. Et même la Nasa a payé ispace pour qu'elle lui ramène des échantillons de poussière lunaire pour des expériences. L'Agence américaine a d'ailleurs déjà signé des contrats pour les autres livraisons, qui sont déjà préparées par la société japonaise. Ça devrait être en 2024 et en 2025.