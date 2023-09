Crise énergétique : aux États-Unis, la Californie envisage une facture d’électricité indexée sur le revenu des ménages

Les principaux opérateurs et l’État de l’Ouest américain doivent encore s’entendre sur les modalités mais le processus est en marche. S'il est question de justice sociale, c'est aussi une affaire d'infrastructures.

La Californie est aujourd'hui l'un des États américains où l'électricité coûte le plus cher, deux fois plus que la moyenne nationale. En 2023, environ un quart de l'énergie de l'État provient de sources renouvelables : solaire, éolien ou hydroélectricité et il vise un bilan carbone nul en 2045 et la fin des ventes de voitures à essence neuves dès 2035. L'enjeu des prochaines années est donc de bâtir un réseau électrique capable de faire face à ces fortes ambitions du Golden State. Pour assurer cette transition énergétique, il faut déjà maintenir le réseau actuel vieillissant de câbles et de lignes électriques et surtout améliorer ce réseau, soit un coût estimé, sur les dix prochaines années, à plus de neuf milliards de dollars. Et l'idée de facturer l'électricité indexée sur le revenu des ménages pourrait y aider.

Alléger la facture pour les foyers modestes et faire payer plus les familles aisées

Cette idée a été suggérée par une équipe de l’université de Berkeley, près de San Francisco, et l’association Next 10 spécialisée dans l’environnement. La facture d’électricité se diviserait en deux parties. D’abord un prix fixe mais indexé au revenu du foyer qui garantirait l’accès de ce foyer au réseau électrique. Ensuite, une part variable liée à la consommation et elle aussi indexée aux revenus du foyer.

Il y a trois opérateurs d’envergure en Californie, PGandE, San Diego Gas and Electric et Southern California Edison. San Diego Gas and Electric, par exemple, propose 24 dollars en prix fixe pour les ménages touchant moins de 28 000 dollars par an. La catégorie la plus élevée - les ménages touchant plus de 180 000 dollars - paierait 128 dollars. Si on y ajoute la part liée à la consommation, les Californiens gagnant plus de 180 000 dollars pourraient voir leur facture augmenter de 500 dollars, les ménages les plus modestes économiseraient, eux, 300 dollars.

Les critiques craignent un effet contre-productif

Beaucoup d'agacement et de scepticisme chez ceux qui ont investi des milliers de dollars pour s'équiper en panneaux solaires, avec l'espoir de justement réduire leur facture d'électricité et qui se demandent si cela valait la peine maintenant qu'une charge fixe se prépare. Ceux qui ont envisagé une installation solaire se posent des questions.

Ceux qui économisent de l'énergie en faisant tourner leur lave-vaisselle aux heures creuses, par exemple, craignent de payer plus avec ces charges fixes alors qu'ils estiment avoir une consommation vertueuse. Et les Californiens qui s'alimentent au gaz vont peut-être hésiter à passer à l'électrique. Les critiques du projet s'inquiètent globalement d'un effet contreproductif. Et puis vient un questionnement logistique : comment facturer plusieurs ménages aux revenus différents qui livrent dans un même foyer ou alors des retraités sans salaire mais au mode de vie aisé ?