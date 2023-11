Corée du Sud : des wagons de métro sans sièges aux heures de pointe à Séoul pour lutter contre la saturation des rames

Dans la capitale sud-coréenne, comme à Paris ou dans d'autres grandes villes européennes, les habitants se plaignent de la qualité de leurs transports en commun. Les autorités de Corée du Sud viennent d'annoncer qu'elles allaient tester un nouveau concept : des rames sans sièges.

Ce nouveau concept de wagons sans sièges a été annoncé cette semaine par la direction de Seoul Metro, la société de transport publique qui gère la plupart des lignes de métro dans la capitale coréenne. Son idée, c'est bien sûr d'essayer d'améliorer le confort des passagers qui se plaignent toujours de l'affluence, notamment aux heures de pointe. Beaucoup d'usagers de Séoul et les médias appellent parfois leur métro "le métro de l'enfer", tellement il est bondé.

Le matin et le soir, il y a régulièrement des lignes remplies à 200% de leur capacité normale. Et il y a parfois, dans les médias, des articles sur les passagers qui s'évanouissent pendant les trajets, tellement la pression est forte au sein des rames. L'idée de Seoul Metro, c'est d'enlever les sièges des rames pour donner plus de place aux passagers. Le transporteur va commencer à tester ce concept sur deux de ses lignes. Les lignes 4 et 7 qui traversent la mégapole. Et il ne va pas enlever tous les sièges dans toutes les rames mais seulement ceux des voitures qui sont généralement les plus bondées.

Objectif : réduire d'environ 30% le niveau de saturation dans les rames

Les statistiques montrent que la densité de passagers est toujours la plus forte dans les wagons qui arrivent le plus près des sorties du métro. Donc Seoul Metro va d'abord enlever les sièges dans deux rames de ses trains. Les gens qui ont besoin de s'assoir pourront toujours tenter de chercher une place dans un wagon classique. Et ces métros sans sièges circuleront aux heures de pointe. Dans les heures creuses, Seoul Metro remettra des wagons avec sièges. La société assure qu'elle devrait réussir ainsi à réduire d'environ 30% le niveau de saturation dans les rames. Actuellement, aux heures de pointe, ce taux de saturation est de 193% sur la ligne 4 et de 164% sur la ligne 7.

Seoul Metro a aussi prévu d'augmenter un peu la fréquence des trains sur certaines lignes très bondées. Mais la société a des ressources opérationnelles et financières limitées. Seoul Metro perd de l'argent presque chaque année. Et il est toujours compliqué politiquement de relever le prix des tickets. Après des années de débat, les autorités de Séoul ont légèrement augmenté, il y a un mois, le prix du billet de base. Il coûte maintenant 1400 wons, c'est à dire un euro.