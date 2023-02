Comment la "licorne" américaine Masterworks entend démocratiser le marché de l'art contemporain

L'argument principal de Masterworks, c’est que le marché de l’art voit des retours sur investissements supérieurs à Wall Street depuis 25 ans. Le montant des collections privées dans le monde est estimée à 1 700 milliards de dollars. Sauf que c’est un marché exclusif réservé aux experts et aux millionnaires. Scott Lynn, le créateur de la startup en 2017, a eu une idée quand il a vu sa propre collection prendre de la valeur. Cet entrepreneur s’est dit que tout le monde devrait avoir accès au marché.

Depuis, Masterworks a accumulé une centaine de peintures et est devenu ce qu’on appelle une "licorne", c’est-à-dire une start-up dont la valeur dépasse le milliard de dollars. Au moins 15 000 personnes ont acheté des morceaux d’œuvres d’art à travers le site de l'entreprise. Les experts de Masterworks s’appuient sur la fameuse data, des données d’analyses, repèrent des toiles avec un fort potentiel, parfois de grands noms comme Banksy, Andy Warhol, Picasso, Monet… La firme les achète et les déclare à SEC, le gendarme américain de la bourse. L’œuvre devient une sorte de société cotée et les investisseurs peuvent donc acheter des actions, posséder une part de l’œuvre à partir de 20 dollars.

When’s the last time anyone got a 27% return from gold in less than 14 months? Our investors have. They’ve been getting solid returns from Masterworks for the last three years. Just click this link to skip the waitlist.https://t.co/rXHLCm03y9 pic.twitter.com/fIPreIB09H