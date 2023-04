Aux Etats-Unis, une application audio permet de faire un "road trip" avec Kevin Costner

L'acteur américain a cocréé cette plateforme payante commercialisée par une startup basée en Californie. Autio est censée promouvoir l'histoire des peuples autochtones, de la "vraie" Amérique.

Autio se veut une alternative à la radio, aux podcasts de plus en plus nombreux ou à la musique. L'application propose d’apprendre en voyageant. Elle raconte les histoires des sites que vous traversez au moment où vous les traversez. Grâce au GPS, l’application sait où le voyageur se trouve et peut donc lui suggérer d’écouter des histoires sur la ville dont il s’approche, sur un site en particulier, sur un événement qui s’est produit dans la région. Et pas forcément des faits que tout le monde connaît déjà.

Un dollar par abonnement reversé à une association

Les vignettes durent deux à quatre minutes en général. Un cours d’histoire-géographie ultra-localisé et en accéléré. Autio a été créé à l’été 2020 avec l’idée d’accompagner les conducteurs dans des road trips, ce voyage tellement américain qu’on utilise la même expression en français. Cela dit, il est tout à fait possible d’écouter les histoires chez soi, comme un podcast en choisissant sur la carte interactive la région qui vous intéresse. L’application, installée à Santa Barbara en Californie possède plus de 10 000 vignettes dans son catalogue, pour 36 dollars par an.

Derrière l’application, il y a une grande star de cinéma Kevin Costner que l'on peut entendre, par exemple, parler de la Central Coast de Californie et du peuple Chumash qui vivait dans la région des milliers d’années avant la colonisation européenne. L’acteur a cofondé Autio et prête donc aussi sa voix à certaines vignettes, en particulier justement, celles qui racontent l’Amérique avant qu’elle ne soit l’Amérique.

Il dit vouloir parler de l’histoire, mais aussi des histoires de son pays, notamment celles, parfois oubliées, des peuples autochtones. D'ailleurs, un dollar par abonnement à Autio est reversé à The Moth, une organisation qui met en avant les histoires et les cultures de groupes sous-représentés.

Kevin Costner est un amoureux des grands espaces. Il a réalisé Danse avec les loups, film qui a gagné 7 Oscars il y a 30 ans. Il a joué dans de multiples westerns. C'est lui a star de la série Yellowstone. Difficile de ne pas l’imaginer avec un chapeau de cow-boy sur la tête. Et forcément, sa présence contribue à la visibilité médiatique de l’application.

Une version australienne

A quand un Autio en France ? Pas de date officielle encore, mais la start-up vient de lever 6 millions de dollars et prévoit d’investir dans le développement de sa plateforme à l’international tout en continuant à enregistrer du contenu audio sur les Etats-Unis.

Elle cherche aussi à créer une communauté pour inciter au partage d’histoires et générer plus d’engagement de ses 230 000 utilisateurs. Y compris en Australie puisqu' Autio a noué un partenariat avec l’Etat de Victoria, au sud du pays. Et puis, si vous voyagez avec la compagnie aérienne Jetblue, une compagnie low-cost, vous aurez aussi accès désormais à certaines de ces histoires.