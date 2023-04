Aux États-Unis, un start-up propose de vous écrire des chansons totalement personnalisées

"Songfinch" propose d'écrire et de composer des chansons sur mesure. L'objectif est de faire vivre et travailler des musiciens.

Aux États-Unis, la start-up Songfinch vous propose de vous écrire une chanson en vous mettant en contact avec des artistes. Il suffit de se rendre sur son site, de choisir le type de musique qui vous intéresse : rock, pop, rap, rnb, etc... Il faut également indiquer si vous voulez que ce soit un homme ou une femme qui chante. Le site vous propose une liste de différents artistes. Vous pouvez écouter un de leurs morceaux pour voir si le style vous plaît. Vous choisissez et vous remplissez également un formulaire pour donner des détails sur l'occasion : la personne pour qui vous voulez que la chanson soit écrite, vous évoquez quelques souvenirs pour alimenter le contenu de la chanson.

Et puis, sept jours et 200 dollars plus tard, vous recevez une chanson personnalisée durant entre 2 minutes 30 et 3 minutes 30, avec deux couplets et un refrain. Vous pouvez l'écouter, et surtout la faire écouter à son, sa, ou ses destinataires. Songfinch se sert d'ailleurs des réactions filmées à l'écoute de ces chansons pour faire la promotion de son concept sur les réseaux sociaux. Il existe des options supplémentaires : ajouter un diaporama, graver un CD ou un vinyle, et bien sûr télécharger la chanson sur une plateforme de streaming pour l'écouter encore et encore.

Créer une "classe moyenne" de musiciens

L'intérêt pour l'artiste est qu'il est payé. Il touche 100 dollars par chanson avec un petit bonus quand la chanson est téléchargée sur une plateforme d'écoute en ligne. Pour gagner autant avec les écoutes sur Spotify par exemple, il faudrait que le morceau soit streamé 23 000 fois, assure Songfinch. En plus, l'artiste garde les droits. Ils sont plusieurs centaines à collaborer avec la plateforme et peuvent gagner 25 000 dollars par an, 15% flirtent avec les 50 000 et quelques dizaines atteignent des sommes à six chiffres.

L'une des ambitions du site, c'est justement de créer une classe moyenne de musiciens, qui, sinon, ne gagneraient pas assez pour vivre de leur passion et devraient peut-être y renoncer. Cela dit, n'imaginez pas que vous allez pouvoir commander un morceau à votre artiste préféré, si cet artiste est une star. Et celui ou celle qui paie pour la chanson peut l'écouter et le faire écouter à volonté, mais dans un cadre privé. Il est interdit de s'en servir dans un but commercial.

Une concurrence féroce

Songfinch n'est pas seul sur le marché. Downwrite et Songlorious ont des concepts assez proches. Boomy, propose de son côté de créer de la musique grâce à l'intelligence artificielle. Cameo, qui permet de payer une célébrité pour qu'elle enregistre un message, est un autre concurrent indirect.

Mais Songfinch, lancé en 2016 par un musicien et ancien directeur d'un label indépendant, John Williamson, a déjà levé plus de 20 millions de dollars. La start-up, installée à Chicago, compte parmi ses investisseurs, The Weeknd, la star canadienne, la légende Quincy Jones ou encore la rappeuse Doja Cat. Ça lui donne sans doute un petit avantage en termes de notoriété.