Aux Etats-Unis, des "robots-taxis" sillonnent déjà les rues de Las Vegas

Les voitures sans chauffeur ne sont pas encore une réalité quotidienne mais chaque jour, nous en rapproche un petit peu plus. A Las Vegas, il est par exemple possible de commander une voiture autonome, un "robot-taxi", via l’application Uber. Pour l’instant, c’est même gratuit !

La gratuité de ces voitures sans chauffeur, utilisées comme robot-taxi, ne va pas durer à Las Vegas, dans l'état du Nevada aux Etats-Unis. Mais comme le système se met en place, c’est l’occasion de rassembler des données et de l’améliorer rapidement. Il faut se rendre donc sur l’application et choisir l’option "Uber Comfort Electric", sans garantie toutefois d’avoir un véhicule autonome. Uber ne dit d'ailleurs pas clairement combien de voitures sont disponibles. Petit détail, le système n’est actif que pendant la journée. D'ailleurs, si la portière s’ouvre avec l’application, pour le moment, il y a bien un chauffeur dans la voiture, par sécurité.

>> Les voitures qui fonctionnent sans conducteur existent-elles vraiment ? Peut-on vraiment éviter des accidents ? Le Vrai du Faux junior

En 2023, le véhicule, en l’occurrence un crossover électrique de Hyundai nommé IONIQ, devrait pouvoir rouler sans être humain du tout à l’intérieur. Les passagers auront tout de même un écran vidéo devant eux pour contacter un opérateur en cas de problème. Le véhicule possède une autonomie de niveau quatre, sur une échelle qui va jusqu'à cinq. Ce qui veut dire qu’il y a encore certaines routes où il n’a pas le droit ou la possibilité d’aller.

Push a button, get an autonomous vehicle. Uber customers are now able to hail an autonomous ride using @motionaldrive's all-electric IONIQ 5-based robotaxis. Launching today, our first public autonomous vehicle service in Las Vegas! More: https://t.co/fIfiPcCMkk pic.twitter.com/79nf68CZxn — Uber (@Uber) December 7, 2022

Ce service est-il géré intégralement par Uber ?

La firme de San Francisco a bien travaillé pendant plusieurs années sur sa propre technologie mais en mars 2018, l’un de ses véhicule en test a percuté et tué une piétonne dans l’Arizona. Le programme a été affecté par l’accident et Uber a fini par revendre ses opérations dans le secteur en 2020. Le groupe a alors noué un partenariat sur dix ans avec une société de Boston appelée Motional. Elle est liée au constructeur sud-coréen Hyundai et à Aptiv, spécialisée dans les technologies automobiles. Concrètement, Motional a la voiture, Uber les passagers. Les deux sociétés collaborent déjà ensemble depuis le printemps dernier à Los Angeles, où des véhicules autonomes livrent de la nourriture pour Uber Eats et elles comptent lancer leur robot-taxi dans la "Cité des Anges" d’ici quelques mois. Uber vise un bilan carbone neutre dès 2030 et des voitures électriques, autonomes ou pas, vont l’y aider.

La relation de Motional et Uber n’est pas exclusive

Lyft, le principal concurrent d’Uber aux Etats-Unis, a un service équivalent à Las Vegas, avec Motional depuis cet été. Motional a même un troisième partenaire dans la cité des casinos mais limité au centre-ville. Las Vegas a un avantage, des centres d’intérêts concentrés sur quelques avenues et 40 millions de touristes par an. En Californie et au Texas, Uber s’est associé à une société du nom de Nuro pour la livraison de nourriture. Enfin, Cruise, une filiale de General Motors, propose déjà un service autonome à San Francisco. San Francisco, l’une des deux villes avec Phoenix, où circulent les véhicules sans chauffeur conçus Waymo, une firme rattachée à Google.