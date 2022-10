Au Japon, des baguettes électriques pour manger moins salé

Loïc Pialat et Yann Rousseau

Les Japonais mangent trop salé. Ils en consomment en moyenne dix grammes par jour, soit deux fois plus que le plafond recommandé par l'Organisation Mondiale de la Santé. Les médecins constatent que de plus en plus de patients souffrent d'hypertension artérielle. Pour les aider à contenir leur consommation de sel, des chercheurs japonais viennent d'inventer des baguettes "magiques", qui modifient la perception du goût des aliments. Explications.

Des baguettes qui trompent vos papilles

La population japonaise a une vie déjà globalement très saine avec une espérance de vie record : près de 88 ans chez les femmes et près de 82 ans chez les hommes. Selon les spécialistes, cela s'explique par une très bonne politique de prévention médicale et un régime alimentaire plutôt sain. Les Japonais consomment beaucoup de poissons, de légumes, de soja, et boit beaucoup de thé.

Mais malgré tout, les médecins s’inquiètent de la consommation d’aliments trop salés qui contribue à l’apparation, avec l’âge, de problèmes de tension artérielle. Cela ne vient pas de la salière, mais des condiments, qui eux, sont naturellement très salés. Cela peut être ces sauces soja noires qu’on utilise par exemple avec les sushis, des légumes fermentés ou la pâte miso, que l’on retrouve dans les soupes ou dans les ramen.

L’idée est d’utiliser un peu moins de ces condiments sans avoir l’impression que votre plat est fade. Les scientifiques de l’Université Meiji et de la société Kirin ont créé des baguettes électriques qui vont tromper en quelque sorte vos papilles gustatives. Vous avez vos baguettes en main, elles sont reliées par un petit fil à un mini ordinateur que vous accrochez à votre poignet, un peu comme une grosse montre. Lorsque que vous portez un aliment à votre bouche, ces baguettes vont conduire un très léger courant électrique, vous ne ressentez rien, et ce courant va doper les ions sodium et amplifier le goût du salé dans votre bouche.

À quand la fourchette électrique ?

Sur votre petit ordinateur de poignet, vous avez des boutons pour graduer votre impression de salé. Vous pouvez l’amplifier de près de 50% et ainsi réduire d’autant votre consommation de vrai sel. Pour élargir la cible de consommateurs, les chercheurs veulent développer le concept à d'autres ustensiles, comme les fourchettes et les cuillères, plus communes dans les cuisines occidentales.

Kirin termine en ce moment ses tests auprès des consommateurs et il pourrait commercialiser tous ces ustensiles à partir de l’an prochain. On n’en connaît pas encore les prix exacts.