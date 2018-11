Un livre anniversaire pour Mickey, la souris "feel good" aux 90 bougies

Le Journal de Mickey consacre un numéro hors-série spécial pour les 90 ans de son héros. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Peut-être est-ce son enthousiasme à toute épreuve qui lui a permis de traverser autant de décennies. A 90 ans, Mickey semble toujours "combatif, mais pas violent, débrouillard, malin, curieux", bref la panoplie d'un personnage qui "ne peut pas se démoder", assure la rédactrice en chef du Journal de Mickey, Edith Rieubon, invitée sur franceinfo.

Un livre truffé de trésors

Le livre anniversaire contient 420 pages de coulisses de Mickey depuis sa création. (DISNEY HACHETTE)

Pour l'occasion, le journal publie un numéro spécial ainsi qu'un livre collector truffé de secrets de fabrication et d'inédits, dont plusieurs planches de Floyd Gottfredson, le dessinateur et auteur qui a prolongé le travail de Walt Disney pendant plus de 30 ans.

Un rôle important auprès de la jeunesse

Le journal espère ainsi resté connecté avec les 7-14 ans, son public privilégié, notamment en regroupant dans ses numéros des personnages plus actuels et hors galaxie Disney comme L'Élève Ducobu, Les Profs ou Les Sisters. La rédaction se déplace dans les écoles et sonde ses lecteurs pour rester en phase avec une jeunesse qui lorgne déjà le web. "Il faut continuer à montrer qu'on existe, que la presse jeunesse est là et qu'on a un rôle à jouer", conclut Edith Rieubon.

