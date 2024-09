High-tech : après United Airlines, Air France annonce l'arrivée du wifi haut débit et gratuit dans ses avions

Bonne nouvelle pour ceux qui prennent l’avion, le wifi à bord va devenir plus rapide et surtout gratuit. Plus besoin de tout télécharger hors connexion avant d’embarquer, ni de payer une fortune pour avoir accès à ses mails en plein vol. Tout le monde va pouvoir se connecter en wifi, regarder des films et des séries en streaming, écouter de la musique, flâner sur les réseaux, jouer. Exactement comme on le fait à la maison.

Cela fait plusieurs mois que les compagnies aériennes testent l’accès internet à bord via les satellites de SpaceX. Apparemment, cela s’est plutôt bien passé. Mi-septembre, United Airlines a été la première grande compagnie à annoncer un partenariat avec la société d’Elon Musk. Un partenariat d’envergure puisque l’ensemble de sa flotte va progressivement être équipé dès 2025. Et que le wifi deviendra gratuit. Mercredi 25 septembre, c’était au tour d’Air France d’annoncer un partenariat similaire. Là encore, tous les avions de la compagnie seront concernés. Et là aussi, le wifi deviendra gratuit. Ce ne seront probablement pas les seuls. L’accès internet est devenu un tel argument commercial, qu’il y a fort à parier que d’autres compagnies leur emboîteront le pas. Le wifi gratuit pourrait donc devenir la norme dans les avions.

Un meilleur débit

Ce wifi sera différent d'ailleurs différent de celui que l’on a actuellement. Celui de SpaceX est beaucoup plus rapide et beaucoup plus stable. Pourquoi ? Parce que ses satellites sont plus bas (en orbite basse), donc le signal a moins de chemin à parcourir. Si vous avez déjà essayé le wifi actuel dans un avion, vous vous êtes peut-être rendu compte que lorsqu'on envoie un message sur WhatsApp, il met parfois plusieurs minutes à arriver. Même en payant, il est quasiment impossible de regarder un film HD sans coupures. Avec la technologie de SpaceX, on a l’équivalent de la 4G, ce qui permet même de faire de la visioconférence.

En principe, tout sera gratuit sans aucune restriction (c’est en tout cas ce qu’annoncent les compagnies), ce qui peut paradoxalement être inquiétant. Imaginez-vous assis dans l’avion entre un sans-gêne qui hurle en visio et un autre qui gesticule dans tous les sens en trucidant des zombies. Il va falloir faire preuve de beaucoup de civisme.