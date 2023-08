Aujourd'hui c'est demain. L'intelligence artificielle pour redonner la parole à des personnes paralysées

Du lundi au vendredi à 5h54 et 7h26

Des chercheurs de l’Université de Californie aux États-Unis ont mis au point une machine qui arrive à décoder presque en temps réel les mots que l’on se dit dans sa tête.

Vous vous souvenez peut-être du livre, ou du film, "Le scaphandre et le papillon" ? Un homme totalement paralysé qui dicte son autobiographie lettre par lettre, rien qu’en clignant de l’œil. On se souvient aussi de Stephen Hawking, le physicien qui souffrait de la maladie de Charcot. Lui aussi, il communiquait lettre par lettre en contrôlant un curseur sur une tablette.

Une technologie peut désormais rendre la parole aux personnes dans l’incapacité de parler, victimes de paralysie après un AVC ou une maladie. Deux études publiées dans la revue scientifique Nature donnent de l’espoir, la nouveauté, c’est que ces personnes pourront désormais avoir des conversations presque fluides, de vive voix, avec leurs familles, leurs amis, ou leurs collègues.

Un implant dans le cerveau

C’est un implant que l’on pose sur la zone du cerveau qui contrôle la langue, la mâchoire et les cordes vocales. L’implant va récupérer le signal et, avec l’intelligence artificielle, on va le décoder en sons, puis en mots, que l’on fait ensuite prononcer par la machine. Deux femmes ont été équipées de ce système. L’une victime d’un AVC, l’autre souffrant de la maladie de Charcot. Cela reste une technique expérimentale, elle mettra du temps avant d’arriver dans les officines.

C’est un secteur qui va très vite. Des sociétés comme Neuralink d’Elon Musk ou des start-up comme Paradromics avancent à des vitesses phénoménales sur les implants cervicaux.

Seul problème, il faudra accepter de se faire ouvrir le crâne pour installer ce fameux implant. Une chirurgie très invasive. Mais c’est peut-être le prix à payer pour sortir de l’isolement et pouvoir à nouveau communiquer avec ses proches.