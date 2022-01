"Qui a coupé l'eau ? " : un spectacle pour sensibiliser les enfants à partir de 4 ans aux enjeux de l'eau

L'art permet souvent de transmettre des messages et c'est toute l'ambition du spectacle "Qui a coupé l'eau ?", actuellement proposé au théâtre Essaïon à Paris. Un spectacle écologique et musical pour sensibiliser le jeune public à la problématique de l'eau potable.

Éduquer et sensibiliser dès le plus jeune âge

" Kimo est une petite fille intrépide et très curieuse. Un matin, elle découvre qu'il n'y a plus d'eau dans les robinets, et que le monde entier est touché. Elle décide de partir et de mener l'enquête avec son voisin qui est un très grand scientifique".

Romain Lefrançois, Yù Marjorie Frydig, et Aneta Szynkiel ont construit un spectacle interactif et éducatif.

"Le sujet est ambitieux et complexe" reconnaît Romain Lefrançois.Les trois auteurs souhaitaient aborder et expliquer le cycle de l'eau de manière très pédagogique afin d'interpeller le jeune public. Leur héroïne est une petite fille baptisée Kimo.

Pour comprendre pourquoi il n'y a plus d'eau au robinet et comment y remédier, elle va parcourir le monde. Des canalisations des villes jusqu'à la banquise, en passant par les sources souterraines, les rivières et même l'Himalaya, elle rencontre un ingénieur des eaux, un poisson, un ours polaire, et chacun lui raconte ses mésaventures liées au manque d'eau.

Affiche du spectacle. (THEATRE ESSAION)

Le spectacle dure une cinquantaine de minutes et tout est passé en revue : le fonctionnement des stations d'épuration, la formation des nuages, la fonte de la banquise, les ressources des océans.

L'idée est de sensibiliser les enfants aux défis de l'eau sur la planète

D'où vient-elle ? Pourquoi est-elle aussi précieuse ? Pourquoi faut-il l'économiser ? Pourquoi la ressource est-elle de plus en plus rare ? Quels sont les dangers à venir ?

"La chanson permet de faire passer des messages, comme la poésie." Romain Lefrançois à franceinfo

Les trois auteurs ont beaucoup travaillé sur la pédagogie afin d'être pertinents auprès du jeune public.

Pour évoquer la fonte de la banquise, ils ont créé un personnage d'ours polaire et une chanson Plic-Ploc...Des scènes marquantes dont les enfants reparlent parfois avec leurs parents. Un spectacle interactif mené comme une enquête, ce qui permet aux enfants de réagir et de participer.

"Dans les écoles il y a beaucoup d'initiatives pédagogiques autour de l'environnement", reconnaît Romain Lefrançois, qui estime toutefois que le spectacle musical apporte une force supplémentaire pour faire passer les messages. L'ambition des auteurs est de sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge, afin qu'ils apprennent le plus tôt possible les gestes essentiels qui contribuent à la protection de l'environnement .

"Ce sont des automatismes qu'il faut acquérir tout petit", conclue Romain Lefrançois."

"Qui a coupé l'eau ?" actuellement au théâtre Essaïon, 6 rue Pierre au Lard, dans le 4e arrondissement à Paris.