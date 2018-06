A toutes saveurs. Le rituel de l'asado, le traditionnel barbecue à l'argentine

Frédéric Pons et sa noix d'entrecote grillée à l'asado (LAURENT MARIOTTE / RADIO FRANCE)

Au menu ce samedi : barbecue et grillades ! Laurent Mariotte nous invite à découvrir les viandes argentines avec Frédéric Pons, un chef carnivore. Nous en profiterons pour rappeler les règles d’une bonne grillade. En Argentine, c’est tout un art !



L’asado argentin avec Frédéric Pons



Frédéric Pons est un chef français d’origine argentine. Après avoir manié les braises de l’asado (méthode de grillade typiquement argentine) à Buenos Aires, il a rapatrié ce système de grillades dans son restaurant parisien Santa Carne à la Bastille. Quelles sont les particularités de l’asado, ce barbecue argentin ? Réponse du chef :

En Argentine, tous les dimanches, les familles se réunissent autour de l’asado. Les Argentins préfèrent les gros morceaux de viande bien cuite. Il n’y a pas de flamme, c’est comme si la viande était rôtie à la braise Frédéric Pons

Restaurant – Santa Carne

3 boulevard Richard Lenoir

75011 Paris

L’art de la braise



Première règle à respecter : En Argentine ou en France, soyez attentifs à la température de la viande. Pensez à sortir votre morceau une bonne heure avant de le cuire pour éviter le choc thermique qui rendrait la viande coriace.

Deuxième règle : En ce qui concerne les braises, en France au barbecue, organisez-vous pour qu’elles soient mourantes au moment de déposer les morceaux sur la grille, 10 cm au-dessus des braises.



Troisième et dernière règle : Contrairement aux Argentins qui ne laissent pas reposer la viande, si vous l’aimez saignante, laissez reposer votre morceau quelques minutes avant de trancher.

Noix d’entrecôte et sauces chimichurri et salsa pebre, pour un asado réussi (LAURENT MARIOTTE / RADIO FRANCE)

Les grillades à saucer



Du côté des viandes rouges, pensez à la basse côte, l’onglet, la hampe et la bavette, délicieux au barbecue ou à la poêle-grill. Pour changer de la béarnaise, Frédéric Pons a quelques idées de sauces d’Amérique du Sud :

Pour la sauce chimichurri

1 botte de persil

1 botte de basilic

1 botte de coriandre

1 oignon

1 tête d’ail

1 poivron rouge

½ verre de vinaigre blanc

1 verre d’huile de colza

Sel poivre et du ají triturado (piment doux argentin)



Hachez les herbes, l’ail, le poivron et l’oignon. Ajoutez le vinaigre. Laisser macérez une heure ou deux, puis ajoutez l’huile de colza et le piment argentin. Cette préparation peut se conserver une semaine ou deux au frigo mais il est préférable de la déguster à température ambiante avec la viande.

Pour la salsa pebre chilienne

2 poivrons

2 oignons

Une tête d’ail

Une botte de coriandre

Une botte de persil

Le jus de 4/5 citrons jaunes

1 cuil. à café de cumin

1 verre d’huile de colza

Sel poivre

Un peu de piment de Cayenne ou de la chriracha par défaut.



Hachez grossièrement les poivrons, les oignons, l’ail, la coriandre, le persil (il faut obtenir des petits morceaux). Arrosez le tout du jus des citrons. Ajoutez l’huile et le cumin. Salez, poivrez et pimentez selon les goûts.

