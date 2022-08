Vote des étrangers, transition écologique, présidence du Rassemblement national... Le "8h30" franceinfo" de Laurent Jacobelli

Le député de Moselle et porte-parole du Rassemblement national était l'invité du "8h30 franceinfo", mercredi 10 août 2022. Il répondait aux questions de Jean-François Achilli et Céline Asselot.

Droit de vote des étrangers hors UE : "On a franchi les limites de l’indécence"

"On a franchi les limites de l’indécence et de l’incompréhension de ce que demandent les Français", a estimé Laurent Jacobelli après que le député Renaissance (ex-LREM) Sacha Houlié a déposé mardi 9 août une proposition de loi pour "accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales" à tous les étrangers, même non européens. "Trois quarts des Français disent que dans notre pays il y a trop d’immigration et qu'il faut la réguler, mais Sacha Houlié semble vouloir le phénomène inverse. Donner un droit supplémentaire à des étrangers qui ont déjà un certain nombre de faveurs, notamment en termes de logement, tout cela me paraît un peu anachronique", a expliqué le porte-parole du Rassemblement national.

Transition écologique : iI faut prôner le "localisme"

"Les mesures gadgets, les taxes, ces mesures soi-disant écolos qui s'en prennent aux Français notamment les automobilistes en les montrant du doigt, nous ne participons pas de cette curie-là", a déclaré M. Jacobelli. "Nous pensons que le problème est ailleurs. 55 % de notre empreinte carbone vient de nos importations" a poursuivi le député de Moselle pointant les porte-conteneurs qui "arrivent de Chine" et "polluent plus qu'un million de véhicules". Le député RN prône le "localisme". "Consommez près de chez soi, notamment les produits agricoles. Cela permet de polluer moins et de faire vivre notre économie".

Présidence du RN : Laurent Jacobelli "très attaché au duo Marine Le Pen-Jordan Bardella"

"On ne change pas une équipe qui gagne", a déclaré Laurent Jacobelli à propos de l'avenir du RN. "Je suis très attaché au duo Marine Le Pen-Jordan Bardella, je trouve que cela fonctionne bien", a expliqué le député de Moselle. À ce jour, Jordan Bardella et Louis Aliot sont candidats à la présidence du RN. L'élection aura lieu en novembre prochain.