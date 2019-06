Université d'été du Medef : "Annuler la venue de Marion Maréchal est la meilleure décision" réagit François de Rugy

François de Rugy, invité de franceinfo le 28 juin 2019 (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Geoffroy Roux de Bézieux a annoncé vendredi 28 juin sur Twitter qu'il renonçait à inviter Marion Maréchal à l'université du Medef, à cause de "l'interprétation politique qui est faite du projet de débat sur la montée des populismes". La table ronde est supprimée. "Tant mieux, c'est la meilleure décision", a réagi sur franceinfo François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire.

On ne voit pas bien ce qu'elle venait faire là, sinon pour créer une sorte de buzz politico-médiatique François de Rugy sur franceinfo

"J'espère que ce n'était pas l'idée de certains membres du Medef, de certains patrons de dire 'voilà peut-être l'avenir politique de la France'. J'espère que ce n'était pas l'idée de faire un coup médiatique, un coup politique", lance François de Rugy

Les ministres en voiture

Si les ministres ne circulent pas ou peu à pied ou à vélo, "c'est pour des raisons de sécurité", explique François de Rugy. Le ministre répond à une vidéo postée sur Twitter par le député François Ruffin, qui reproche aux ministres d'utiliser la voiture pour des trajets courts à Paris.

"Quand je suis devenu ministre on m'a flanqué un officier de sécurité, c'est la règle parce qu'il y a des menaces sur les personnalités politiques, membres du gouvernement", ajoute-t-il.

On se souvient tous de ces images d'une ministre, qui certes était à vélo, mais encadrée de voitures et de motos. Le bilan carbone était tout aussi mauvais François de Rugy sur franceinfo

François Ruffin reproche aussi aux chauffeurs des ministres de laisser tourner les moteurs en les attendant, devant l'Assemblée nationale. "C'est parce qu'ils attendent en plein soleil. À l'Assemblée, il n'y a pas d'endroit pour les accueillir correctement à l'ombre et dans un espace rafraîchi. Cela va être changé", justifie le ministre de la Transition écologique et solidaire.

Un plan en trois temps pour l'isolation des logements

Discuter le projet de loi énergie et climat "en pleine canicule, on ne pouvait pas trouver mieux", lance François de Rugy. Le ministre de la Transition écologique et solidaire a présenté jeudi le plan du gouvernement pour lutter contre les passoires thermiques. "En France, il y a sept millions de logements qui sont dans les classes F et G (...) Vous voyez l'ampleur du problème", précise-t-il.

Le ministre a détaillé les trois phases du plan : "Une première fondée sur l'incitation, la mobilisation des aides qui vont être simplifiées" dès 2020 ; la deuxième mettra en place "une obligation de rénovation" ; la troisième imposera "des contraintes pour que ces travaux soient réalisés".

