Tribune de militaires dans Valeurs Actuelles, nouveaux variants... Le "8h30 franceinfo" d'Agnès Pannier-Runacher

Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie était l'invitée du "8h30 franceinfo", lundi 26 avril 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l’Industrie, était l'invitée du "8h30 franceinfo", lundi 26 avril 2021. Tribune de militaires dans Valeurs Actuelles, nouveaux variants... Elle répond aux questions de Marc Fauvelle et Jean-Jérôme Bertolus.

Tribune de militaires dans Valeurs Actuelles : "un quarteron de généraux en charentaises"

Une vingtaine de généraux radiés ou à la retraite ont publié une tribune dans Valeurs Actuelles dans laquelle ils demandent à Emmanuel Macron de défendre les valeurs de la civilisation contre "la horde des banlieues". Agnès Pannier-Runacher condamne "sans réserve cette tribune d'un quarteron de généraux en charentaises qui appellent au soulèvement".

Pour la ministre déléguée chargée de l'Industrie, "60 ans jour pour jour après le putsch des généraux contre le général De Gaulle, tout ça n'est pas gratuit. Je remarque à quelle vitesse Marine Le Pen s'est jointe et a appelé ces généraux à la rejoindre. C'est une insulte pour l'armée et les valeurs qu'elle porte. Les masques tombent et le vernis craque : Marine Le Pen c'est l'extrême droite et c'est très exactement le même schéma qu'il y a 60 ans."

Les nouveaux variants "augmentent légèrement mais sont sous contrôle"

Jean Castex a affirmé dimanche 25 avril que les nouveaux variants du coronavirus, notamment brésilien et sud-africain, avaient tendance à régresser. Pourtant les chiffres montrent une augmentation depuis dix jours. "Ils augmentent légèrement mais ils sont sous contrôle", assure Agnès Pannier-Runacher.

Depuis samedi 24 avril, ceux qui rentrent d'Inde, du Brésil, du Chili, d'Afrique du Sud, d'Argentine, mais aussi de Guyane doivent faire un test "au départ, qui doit être négatif, ils font un test à l'arrivée qui doit être négatif et ont dix jours de quarantaine" avec la possibilité de sortir deux heures par jour, détaille la ministre déléguée chargée de l'Industrie.

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du lundi 26 avril 2021 :