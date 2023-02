Sécheresse, restrictions d'eau, stratégie d'adaptation au changement climatique... Ce qu'il faut retenir de l'interview de Christophe Béchu

Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires était l'invité du "8h30 franceinfo", mercredi 22 février 2023.

Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, était l'invité du 8h30 franceinfo, mercredi 22 février. Sécheresse, restrictions d'eau, stratégie d'adaptation au changement climatique... Il répond aux questions de Neila Latrous et Lorrain Sénéchal.

Des mesures de restrictions dès le mois de mars

Alors que "la France est en état d'alerte" à cause de la sécheresse, Christophe Béchu annonce que "dès lundi", le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires fera un point avec les préfets de départements pour "prendre des mesures 'soft' de restrictions" d'eau "dès le mois de mars". Le ministre veut "anticiper, pour éviter de se retrouver dans une situation catastrophique au mois de juillet" alors que c’est "l’hiver le plus sec en France depuis 1959".

Un grand plan sur l'eau d'ici quelques jours

Christophe Béchu rappelle par ailleurs qu'un "grand plan" sur l'eau sera présenté "d'ici quelques jours", avec "une cinquantaine de mesures". Sans en dévoiler les propositions exactes, il précise que des mesures sur l'utilisation des eaux usées figureront dans le plan. "Moins de 1% de nos eaux usées et retraitées sont utilisées", dénonce le ministre. Christophe Béchu veut aussi "responsabiliser les Français" sur leur consommation d'eau et " les gestes à adopter".

Climat : il faut "préparer notre pays à 4°C" de réchauffement climatique

"Préparer notre pays à 4°C, ça veut dire anticiper beaucoup de changements", prévient Christophe Béchu. Le ministre de la Transition écologique va réunir ce jeudi " l'ensemble des opérateurs du ministère" pour "regarder les conséquences sur les investissements, sur les normes, sur les sols, sur l'eau." "A quatre degrés, les deux tiers des stations de ski manqueront de neige dans les Alpes. A quatre degrés, on aura cinq fois plus de sécheresse et des jours de canicule beaucoup plus intenses."

Dauphins victimes de la pêche : "Non, on ne regarde pas ailleurs"

Depuis décembre 2022, 400 cadavres de dauphins ont été retrouvés, mais les associations estiment que 10 000 cétacés sont victimes de la pêche chaque année. Allain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue de protections des oiseaux a estimé ce mercredi sur franceinfo que "l'océan se rougit du sang des dauphins, et Emmanuel Macron regarde ailleurs". Christophe Béchu s'en défend : "Non, on ne regarde pas ailleurs", répond le ministre de la Transition écologique. Un décret a été pris il y a quelques semaines, "pour obliger 200 bateaux à s’équiper d’effaroucheurs sonores" avec des caméras, notamment pour que que " les dauphins s'éloignent des bateaux". "C’est environ la moitié de la flotte". Par ailleurs, il ajoute qu'interdire la pêche en France sur certaines périodes et sur certaines côtes, "ce n'est pas un sujet tabou".



Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo"du mercredi 22 février 2023 :