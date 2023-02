Vidéo Dauphins victimes de la pêche : interdire la pêche sur certaines périodes, "ce n'est pas tabou", affirme le ministre de la Transition écologique

Interdire la pêche dans certaines zones et à certaines périodes, c'est l'une des revendications de plusieurs associations, pour protéger le dauphin des bateaux. "Il nous faut des données concrètes pour délimiter les choses", répond Christophe Béchu.

Interdire la pêche en France sur certaines périodes et sur certaines côtes, "ce n'est pas un sujet tabou", affirme le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Christophe Béchu, invité de franceinfo mercredi 22 février, répondait aux associations de pêche, comme Sea Shepherd et la Ligue de protection des oiseaux (LPO), qui réclament des interdictions de pêche ciblées.

"Ce n'est pas tabou, mais il nous faut des données concrètes pour délimiter les choses", poursuit Christophe Béchu. Il faut trancher plusieurs questions selon le ministre : les territoires concernés, les dates exactes d'interdiction, les bateaux visés ou encore les indemnisations des pêcheurs.

Christophe Béchu assure par ailleurs que des mesures sont déjà prises. "Non on ne regarde pas ailleurs", se défend-il, en réponse aux propos de d'Allain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue de protections des oiseaux, invité quelques minutes plus tôt sur franceinfo.

"On a pris un décret il y a quelques semaines pour obliger 200 bateaux à s'équiper d'effarouchement sonore", dissuadant les dauphins de s'approcher des bateaux, précise le ministre. "La moitié de ces bateaux" sont aussi équipés de caméra, pour "recueillir des données". Des mesures "qui ne servent à rien", selon la Ligue de protection des oiseaux.

Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires reconnait que les images de dauphins mutilés et scarifiés l'ont "choqué". C'est "une situation qui ne peut qu'indigner", reconnait-il.