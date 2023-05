Rassemblements d'ultradroite interdits, réindustrialisation et pause réglementaire européenne... Ce qu'il faut retenir de l'interview de François-Xavier Bellamy

Le vice-président des Républicains et député européen était l'invité du "8h30 de franceinfo", samedi 13 mai 2023.

François-Xavier Bellamy, vice-président des Républicains et député européen, était l'invité du "8h30 franceinfo", samedi 13 mai 2023. Arrêté préfectoral contre les rassemblements d'ultra droite, réindustrialisation et pause réglementaire européenne ... Il répond aux questions de Lorrain Sénéchal et Neila Latrous.

Interdiction de manifester de l'ultradroite : "Il y a quelque chose d'inquiétant dans le fait que le gouvernement recoure de plus en plus souvent à l'interdiction de manifester"

Si François-Xavier Bellamy trouve "affligeantes" les images du défilé de militants d'ultradroite la semaine dernière dans les rues de Paris avec "des gens qui se disent patriotes et qui défilent déguisés en nazis", il juge "inquiétant" le fait que "le gouvernement recoure de plus en plus souvent à l'interdiction de manifester". Ce week-end, à la demande de Gérald Darmanin, le préfet de police de Paris a interdit plusieurs rassemblements de l'ultra et de l'extrême droite. Des interdictions non pas prises pour éviter des troubles graves à l'ordre public, "qui sont la restriction nécessaire pour justifier de telles interdictions", "mais parce qu'il y aurait une couleur politique qui déplaît", pointe François-Xavier Bellamy. L'eurodéputé cite par exemple "les casserolades". "On est dans un moment de restriction assez inquiétant du droit de manifester, qui doit être le principe", martèle-t-il.

Réindustrialisation : "Cette réindustrialisation dépend beaucoup de capitaux étrangers"

Emmanuel Macron a confirmé vendredi 12 mai l'implantation d'une "immense usine de batteries" à Dunkerque, résultat d'un investissement conclu entre la société chinoise XTC, spécialisée dans la production de batterie lithium, et le français Orano pour un investissement de 1,5 milliard d'euros. Au total, le projet de réindustrialisation présenté par le Président promet la création de 4 700 emplois. "On ne peut que se réjouir que des emplois industriels soient recréés dans notre pays", réagi François-Xavier Bellamy. L'eurodéputé LR dénonce tout de même la provenance des fonds. "Cette réindustrialisation dépend beaucoup de capitaux étrangers, cela veut dire que notre économie est progressivement rachetée par des capitaux étrangers", critique l'élu LR.

Pause réglementaire européenne : "Cela fait maintenant un an qu'au Parlement européen le PPE, le groupe de la droite européenne, demande un moratoire législatif"

"Je suis tombé de ma chaise", assure le député européen, François-Xavier Bellamy, après les propos d'Emmanuel Macron réclamant "une pause réglementaire européenne". "J'ai l'impression d'entendre nos mots dans ceux du président de la République, ajoute-t-il. Cela fait maintenant un an qu'au Parlement européen le PPE, le groupe de la droite européenne, nous demandons un moratoire législatif", explique-t-il, précisant que la Commission européenne "est revenue depuis le début du mandat à une inflation normative". "Sur beaucoup de sujets, des étapes clés ont été franchies, commençons par voir comment ça fonctionne. Arrêtons-nous ici, faisons un moratoire", avance François-Xavier Bellamy.

