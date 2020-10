Polémiques autour de l'islamisme, restrictions face à l'épidémie de Covid-19... le "8h30 franceinfo" de Clémentine Autain

Clémentine Autain, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, était l'invitée du "8h30 franceinfo", jeudi 22 octobre 2020. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Clémentine Autain, députée La France insoumise de Seine-Saint-Denis, était l'invitée du "8h30 franceinfo", jeudi 22 octobre 2020. Polémiques autour de l'islamisme, restrictions face à l'épidémie de Covid-19... Elle répond aux questions de Lorrain Sénéchal et Neila Latrous.

Islamisme : "Qu'est-ce que c'est que ce pays qui a perdu la tête ?"

Depuis l'assassinat vendredi 16 octobre du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, de nombreuses polémiques autour de l'islamisme ont éclaté. "Mais qu'est-ce que c'est que ce pays qui a perdu la tête ?", s'insurge Clémentine Autain.

Je pense que certains discours et notamment ceux qui viennent de la droite et de l'extrême droite, mais pas seulement, alimentent aujourd'hui le climat de haine. Clémentine Autain à franceinfo

"Moi, je suis très inquiète de l'état du débat dans notre pays. Ça devient totalement délirant et on n'est plus sur la raison. On est sous le coup de l'émotion avec une espèce de 'concours Lépine' pour savoir qui aura la meilleure idée d'extrême droite", fustige la députée La France insoumise.

Covid-19 : les Français condamnés à "suspendre la vie pour ne pas que le pire arrive"

De nouveaux territoires pourraient passer en "alerte maximale" face à l'épidémie de coronavirus, jeudi 22 octobre. Clémentine Autain fustige "un gouvernement qui n'est pas stratège, empêtré dans l'austérité budgétaire et qui aujourd'hui nous condamne à quelque part à devoir suspendre la vie pour ne pas que le pire arrive".

La parlementaire assure "qu'il faut craindre un reconfinement, au sens où la vie confinée n'est pas vraiment la vie". Elle déplore que l'on soit arrivé "à un point critique qui est lié à la saturation dans les hôpitaux, qui est le fruit de décennies de politiques d'austérité contraignantes".

