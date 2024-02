Plan Ecophyto sur pause, hausse des prix du gaz, stationnement des SUV à Paris...le 8h30 franceinfo de Yannick Jadot

Yannick Jadot, le sénateur écologiste de Paris, était l'invité du 8h30 franceinfo du lundi 5 février 2024. Plan Ecophyto sur pause, hausse des prix du gaz, stationnement des SUV à Paris, il répondait aux questions de Salhia Brakhlia et Jérôme Chapuis.

Prix du gaz : "Augmenter de manière non discriminée le prix du gaz, c'est une faute sociale"

Après l'électricité, c'est désormais le tour du gaz. Au 1er juillet prochain, la facture de gaz va de nouveau augmenter de 5,5% à 10,4% pour les Français, ont annoncé vendredi la Commission de régulation de l'énergie et le gestionnaire du réseau GRDF. "Augmenter de manière non discriminée le prix du gaz comme le prix de l'électricité pour tous les consommateurs, c'est une faute sociale. Il faut remettre du social dans notre politique énergétique, réagit sur franceinfo Yannick Jadot, qui affirme que le chèque énergie, mis en place par le gouvernement, ne suffit pas.

"Il y a eu un tarif social de l'électricité à une époque et ça fonctionnait très bien, explique le sénateur écologiste de Paris. C'est ça qu'il faut réinstaller avec les critères de premiers kilowattheures, les premiers mètres cubes d'eau, les premiers mètres cubes de gaz sont moins chers et plus vous augmentez en consommation, plus c'est cher."

Plan Ecophyto : ce que fait le gouvernement "est criminel"

Interrogé sur la mise en pause du plan Ecophyto décidée par le gouvernement pour répondre au mouvement des agriculteurs, l'ancien candidat à la présidentielle de 2022 a très fortement dénoncé cette décision de l'exécutif. "Du point de vue de la santé publique, c’est criminel, a affirmé Yannick Jadot. Quand on a la décision des instances de santé qui disent que les pesticides génèrent des cancers, qui disent que des pesticides génèrent problèmes de malformations, de développement de Parkinson, d'Alzheimer. Et bien la responsabilité politique, c'est de tout faire pour en sortir », a déclaré le sénateur de Paris en expliquant qu'il fallait en même temps accompagner les agriculteurs.

Votation sur les SUV : ce n'est pas au "lobby automobile" de "décider de nos modes de transport"

La Ville de Paris a organisé dimanche une votation "sur la place des SUV les plus lourds encombrants et polluants dans la capitale". Environ 1,3 million d'électeurs parisiens inscrits sur les listes électorales étaient invités à se prononcer "pour ou contre la création d'un tarif spécifique pour le stationnement" de ces véhicules. Un peu plus de 78 000 se sont déplacés aux urnes, soit 5,68% des électeurs. Parmi eux, 54,55% ont voté pour. "C’est très bien", se réjouit Yannick Jadot sur franceinfo.

"Les pro-SUV se sont mobilisés, ceux qui pensent qu’ils prennent trop de place, que c'est trop grand, trop polluants ont gagné et c'est très bien", poursuit le sénateur de Paris, qui salue la décision de la ville de Paris. "Chacun agit à son niveau, quand les gouvernements ne font pas le boulot vis-à-vis du lobby automobile. Ils ont laissé se développer des SUV qui sont essentiellement des démonstrations sociales plus que des réponses aux besoins de mobilité légitimes des Françaises et des Français", argumente Yannick Jadot.

Cette décision sera appliquée à partir du 1er septembre prochain, après un vote au Conseil de Paris, précise la municipalité.

-----------------------------------------------------------

Retrouvez l'interview en intégralité ici :