onvousrépond : vos questions sur la guerre en Ukraine

Une guerre aux portes de l'Europe, comment arrêter Vladimir Poutine ? Sommes-nous au seuil d'un conflit mondial ? Faut-il mettre en place une armée européenne ? Que pèse la résistance ukrainienne ? Sommes-nous au seuil d'un conflit encore plus large, et comment faire taire les armes ? Au septième jour de l'attaque russe en Ukraine, franceinfo vous aide à comprendre les enjeux de cette guerre. Pour répondre à vos questions, mercedi 2 mars, Fabrice Dalmeida, historien, Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées, et les envoyés spéciaux de franceinfo en Ukraine et en Russie.

Pourquoi les Ukrainiens ne bombardent pas le convoi militaire bloqué ? ➡️ “La Russie a tout fait pour s’assurer la supériorité du ciel en Ukraine”, explique Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées.#OnVousRépond pic.twitter.com/gWyzjsoAe8 — franceinfo (@franceinfo) March 2, 2022