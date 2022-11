Missile tombé sur la Pologne, issue de la guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky comparé à Churchill... Ce qu'il faut retenir de l'interview d'Etienne de Poncins

Marc Fauvelle, Salhia Brakhlia, Lorrain Sénéchal et Neïla Latrous

8h30 franceinfo Marc Fauvelle, Salhia Brakhlia, Lorrain Sénéchal et Neïla Latrous Du lundi au dimanche à 8h33

Etienne de Poncins, ambassadeur de France en Ukraine, était l'invité du "8h30 franceinfo" du mercredi 16 novembre 2022. Missile tombé sur la Pologne, issue de la guerre et Volodymyr Zelensky comparé à Churchill... Il répondait aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia.

Missile tombé sur la Pologne : "Il faut attendre pour en savoir plus"

"Il faut attendre pour en savoir plus" sur le missile de fabrication russe qui est tombé sur la Pologne mardi soir, faisant deux morts, tempère l'ambassadeur de France en Ukraine. "Il va y avoir toute la journée des consultations dans différents cadres, à Bali où se tient le G20, à Bruxelles, et d'autres", assure-t-il. Il confirme que l'armée ukrainienne utilise aussi des missiles de fabrication russe. Elle "a un très grand nombre d’équipements d’origine soviétique qui date des années 70-80". Pour lui, "l’un des paradoxes de cette guerre" est que les deux camps l'ont commencée avec les mêmes équipements.

Combativité ukrainienne : "Je ne crois pas" que les Ukrainiens vont céder sous la pression

Sept millions d'Ukrainiens sont privés d'électricité après des frappes russes visant les installations électriques mais, malgré ça, l'ambassadeur français "ne [croit] pas" qu'ils vont céder sous la pression. Pour lui, l'arrivée possible des forces Wagner ne vont pas non plus changer la donne car "la détermination ukrainienne est vraiment extrêmement forte".

"Les Ukrainiens se sont battus avec un courage extraordinaire dès le premier jour. C’est toute la Nation ukrainienne qui s’est levé en armes pour lutter contre l’agresseur et ça c’est un moment extrêmement émouvant", relate-t-il, estimant qu'ils avaient "énormément progressé" en neuf mois de guerre, alors que les soldats russes ont "des méthodes des années 1970" et "ne sont pas motivés".

Fin de la guerre : "Mon sentiment c'est qu'il y aura une victoire ukrainienne"

Interrogé sur la forme que pourra prendre la fin de la guerre, Etienne de Poncins dit que son "sentiment c’est qu’il y aura une victoire ukrainienne, mais, nuance-t-il aussitôt, qu'est-ce qu'on appelle une victoire militaire ukrainienne, ça c'est une grande question". Pour lui, "c'est aux Ukrainiens de définir les conditions de la victoire, c'est à eux de dire quand ils considèrent qu'ils ont obtenu leurs objectifs. Jusque-là on les soutiendra".

Volodymyr Zelensky : "On peut le comparer à Churchill"

L'ambassadeur de France pense qu'on "peut comparer" le président ukrainien Volodymyr Zelensky "à Churchill" car "il a fait face, il s'est dressé, il a dit non". "C’est un héros, pour Etienne de Poncins. Dans les premières heures, dans les premiers jours, il a montré qu’il avait répondu à cette dimension historique du conflit. S'il avait fui, probablement que la résistance ukrainienne aurait été beaucoup plus difficile", analyse-t-il.

L'ambassade française toujours en Ukraine pendant la guerre : "C'est ma fierté"

"C’est ma fierté que l’ambassade de France soit restée", se félicite Etienne de Poncins. Il explique avoir demandé à "rester avec une équipe réduite sur le terrain" à Emmanuel Macron au début de la guerre et que le président de la République a accepté. L'ambassade a été déplacée provisoirement à Lviv en février avant de revenir à Kiev en avril.

"En tant qu’ambassadeur, je trouve qu’on doit exprimer notre solidarité vis-à-vis des Ukrainiens en restant sur place. (…) C’est un atout considérable", estime-t-il. Il se félicite aussi que la France a envoyé la première des gendarmes spécialisés sur place pour enquêter sur des soupçons crimes de guerre, "personne n'a fait aussi vite".

Retrouvez l'intégralité du 8.30 franceinfo du mercredi 16 novembre :