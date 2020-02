Lutte contre le cancer, accès aux soins : le "8h30 franceinfo" de Patrick Chêne et du professeur Michaël Peyromaure

Patrick Chêne, journaliste, et Michaël Peyromaure, chef du service urologie à l'hôpital Cochin à Paris. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Michaël Peyromaure, chef du service urologie de l'hôpital Cochin à Paris et Patrick Chêne, journaliste, étaient les invités du "8h30 franceinfo", mardi 4 février, journée mondiale contre le cancer. Combat contre le cancer, prise en charge, accès aux soins, rôle de l'hôpital public, le soigné et le soignant ont répondu aux questions de Marc Fauvelle et Renaud Dély.

Journée mondiale contre le cancer : "Il y a un vrai problème, c'est l'accès aux soins"

Patrick Chêne, ancien journaliste à France Télévisions, touché par un cancer de la vessie, a d'abord dénoncé sur franceinfo les difficultés pour les Français malades d'être soignés dans les services de cancérologie : "Il y a un vrai problème, c'est l'accès aux soins", a-t-il affirmé sur franceinfo.

Ancien chef des sports de la télévision publique, Patrick Chêne a admis qu'être une personnalité de la télévision a été un avantage : "Quand on s'appelle Patrick Chêne, qu'on est dans les médias, j'ai [le professeur Michaël] Peyromaure, [le chef du service d'urologie de l'hôpital Cochin], le meilleur urologue français. La difficulté reste là. En revanche, c'est le témoignage que j'aime vraiment faire, quand on est pris en main, on est tous à égalité", a-t-il expliqué.

"Notre pays est très paradoxal puisque l'accès aux soins est relativement facile sur le plan financier"

De son combat contre la maladie, Patrick Chêne a fait un livre, qui a pour titre "Le Stade 2" aux Editions Plon en collaboration avec Michaël Peyromaure, qui l'a guéri de son cancer.

L'urologue a confirmé sur franceinfo les propos de Patrick Chêne : "Notre pays est très paradoxal puisque l'accès aux soins est relativement facile sur le plan financier (...) Par contre, sur le plan géographique, il y a tout un pan de la population française qui n'a pas accès au médecin", a-t-il ajouté sur franceinfo.

