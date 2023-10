Loi immigration, IVG et guerre à Gaza... Le 8.30 franceinfo de Bruno Retailleau

Le président du groupe LR au Sénat était l'invité du 8.30 franceinfo du mardi 31 octobre 2023.

Temps de lecture : 25 min

Le président du groupe LR au Sénat était l'invité du 8.30 franceinfo du mardi 31 octobre 2023. Loi immigration, IVG et guerre à Gaza, il répondait aux questions d'Agathe Lambret et Jean-Rémi Baudot.

Loi Immigration : l'article 3 est "une ligne rouge"

"Le chaos migratoire, les Français n’en peuvent plus", a affirmé Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat sur franceinfo mardi 31 octobre, qui confirme qu'il refuse tout compromis sur l'article 3 du projet de loi immigration, celui qui doit permettre la régularisation des sans-papiers travaillant dans les métiers en tension. Cet article 3 est une "ligne rouge" pour les Républicains, alors que le projet de loi sur l'immigration arrive au Sénat le 6 novembre. "La coupe est pleine", a martelé le sénateur de la Vendée. "Comment voulez-vous maîtriser une immigration si vous ouvrez des brèches ?", a expliqué le patron des sénateurs LR, déterminé à "maîtriser" l'immigration.

Droit à l'IVG dans la constitution : "la loi Veil n'est pas en danger"

Alors qu'Emmanuel Macron souhaite intégrer le droit à l'IVG dans la Constitution, ce n'est pas le cas de tout le paysage politique, et notamment de la droite. Si un projet de loi de réforme constitutionnelle allait dans ce sens, Bruno Retailleau ne "pense pas" qu'il la voterait, a-t-il déclaré sur franceinfo. "On constitutionnalise un droit lorsqu'on estime qu'il est en danger. Or aujourd'hui, ce n'est pas le cas de la loi Veil, aucun parti ne souhaite l'abroger". Il précise ensuite que "c'est un débat qui est venu des États-Unis, et les débats américains n'ont pas à être importés sur le territoire national."

"La voix que la France doit porter, c'est celle de la paix"

Pour le président du groupe LR au Sénat, la France doit soutenir Israël : "Le Hamas est un mouvement terroriste, il ne souhaite pas la libération de la Palestine, il la défigure. Il veut la fin d'Israël, l'éradication du peuple juif. Donc tant qu'il y aura le Hamas, il n'y aura pas de processus de paix." Selon lui : "La voix que la France doit porter, c'est celle de la paix, du droit à Israël de se défendre, et de détruire le Hamas, dans le cadre du droit international, en veillant au maximum au respect des populations."

Retrouvez l'interview en intégralité :