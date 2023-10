La question des otages en Palestine, les frappes aériennes menées par l'armée israélienne ... Le "8h30 franceinfo" de Guillaume Ancel

L'ancien officier de l'armée française et écrivain Guillaume Ancel était l'invité du "8h30 franceinfo" du jeudi 19 octobre 2023.

Guillaume Ancel, ancien officier de l'armée française et écrivain, auteur du blog "Ne pas subir" était l'invité du "8h30 franceinfo", jeudi 19 octobre 2023. La délicate question des otages en Palestine et les frappes aériennes menées par l'armée israélienne contre Gaza... Il répond aux questions de Jérôme Chapuis et Salhia Brakhlia.

"Si le Hamas veut s'échapper, il se fera passer pour des réfugiés"

Pour Guillaume Ancel, "la stratégie frontale n'a aucun sens et mettrait sans doute en danger les otages", "véritables boucliers humains". Le mouvement palestinien affirme détenir entre 200 et 250 otages, au moins 199, selon Israël. L'ancien officier pointe une "absence de politique" de la part d'Israël qui "punit collectivement un peuple". "On ne détruit pas le Hamas avec une offensive terrestre. D'autant que si le Hamas veut s'échapper, il se fera passer pour des réfugiés", affirme-t-il. "L'attaque du 7 octobre, c'est un échec total de la politique sécuritaire de Netanyahou", assure-t-il. Venu en personne à Tel-Aviv soutenir Israël, le président américain Joe Biden a assuré qu'il travaillait avec l'État hébreu pour éviter "davantage de civils" mais pour Guillaume Ancel, les États-Unis sont inquiets de "l'absence de stratégie claire" du gouvernement d'Israël.

"Israël comprend que son absence de stratégie la mène droit dans le mur"

Les frappes aériennes sans précédent menées par l'armée israélienne contre Gaza et les troupes de Tsahal amassées autour de l'enclave laissent penser à une vraisemblable opération terrestre. Mais pour Guillaume Ancel, l'idée initial d'aller envahir la bande de Gaza pour "anéantir" le Hamas "ne mène à rien". "Israël comprend que son absence de stratégie la mène droit dans le mur", martelle-t-il. Selon lui, "les Israéliens commencent à douter sérieusement des objectifs qui sont poursuivis". "À mon avis, les Israéliens ont surtout intérêt, au contraire, à temporiser les choses, plus les jours passent et plus les Israéliens réalisent que ce n'est pas en tuant les enfants des autres qu'ils récupéreront les leurs", affirme l'ancien officier, pour qui la perspective d'une opération terrestre menée l'armée Israélienne est "un bourbier".

Frappe contre un hôpital de Gaza : "Un des pièges du Hamas, c'est de rendre hystériques nos sociétés"

Interrogé sur la frappe meurtrière contre un hôpital de Gaza, Guillaume Ancel alerte sur le fait que ni le Hamas, ni Israël "reconnaitra la vérité". "Un des pièges du Hamas, c'est de rendre hystériques nos sociétés, toutes nos sociétés", alerte-t-il, alors que la frappe meurtrière contre l'hôpital a soulevé un vent de révolte au Moyen-Orient. "C'est un élément de la guerre psychologique. Les Israéliens se défendent en disant 'ça ne peut pas être nous', alors qu'en réalité ils ne peuvent absolument pas le prouver",explique-t-il. "L'origine de ce carnage, c'est la guerre", pointe-t-il. "Cela ne serait jamais arrivé s'il n'y avait pas cette guerre déclenchée par le Hamas et maintenant Israël en persistant dans une stratégie qui, à mon avis, est une impasse sanglante. De toute façon, on sera confronté à ce genre de problèmes tous les cinq jours", ajoute l'ancien officier.

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du jeudi 19 octobre 2023 :