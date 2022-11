Inflation, sobriété énergétique, Noël... Ce qu'il faut retenir de l'interview de Dominique Schelcher

Dominique Schelcher, président du groupe Système U, était l'invité du 8h30 franceinfo, mardi 22 novembre 2022. Inflation, sobriété énergétique, Noël... Il répondait aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia.

Inflation : "le comportement des français a changé c'est une évidence"

Selon Dominique Schelcher, les Français achètent moins, notamment les plus modestes pour s'adapter à l'inflation. "Il y a deux façons pour eux de s'adapter à cette tension inflationniste et à la tension de leur pouvoir d'achat, c'est acheter différemment ou acheter moins et les deux phénomènes se produisent actuellement." Il note que les produits non-essentiels et les plaisirs sont mis de côté, "le textile, électroménager, vaisselle. Il y aussi des tendances dans l'alimentaire, on achète moins de produits frais traditionnels c'est à dire boucherie, charcuterie, fromagerie, poissonnerie", précise-t-il. "Jamais on nous a laissé autant de produits au moment du passage à la caisse".

Sobriété énergétique : il répond à la demande de gouvernement de baisser la consommation globale de 10%

"La consigne dans le groupe c'est la sobriété énergétique et de contribuer à la demande du gouvernement de baisser notre consommation globale de 10%.On est très engagé sur la température, sur l'éclairage le matin." Il a fixé dans les magasins la température à 19 degrés, a demandé à baisser l'éclairage le matin en l'absence de clientèle et investit pour produire le froid différemment "c'est le froid qui nous coûte le plus cher." En cas de coupure d'électricité, il assure que "les supermarchés ne seront pas préservés." Quand il y aura une coupure géographique, "fermer plus tôt le soir n'a pas vraiment de sens. Le pic de consommation est souvent le soir, donc si c'est fermer plus tôt pour renvoyer tous les gens à la maison et allumer la télévision ça n'a pas forcément de sens."

Noël : "Ca ne se passe pas bien"

Selon Dominique Schelcher : "La campagne de jouets de Noël ne se passe pas bien, c'est - 20% en général et - 10% chez U dans les achats." Pour ce qui est des chocolats de Noël, "c'est - 8% en général et - 5% chez U, c'est un produit plaisir, on l'achète un peu moins cette année."

