Inflation, dette, logement social, Orpea... Ce qu'il faut retenir de l'interview d'Eric Lombard

Eric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts et des consignations, était l'invité du 8h30 franceinfo, mardi 25 avril 2023. Inflation, dette, logement social, Orpea... Il répondait aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia.

Inflation : "Il sera difficile de distribuer du pouvoir d'achat alors que les prix augmentent rapidement"

"Il sera difficile de distribuer du pouvoir d'achat, alors que les prix augmentent rapidement", estime Éric Lombard, alors que l'inflation a atteint en mars 5,7% sur un an en France, selon une estimation définitive de l'Insee. Le directeur général de la Caisse des Dépôts estime que cette envolée des prix "va probablement durer encore quelques mois, probablement jusqu'au début de l'année prochaine". Mais Éric Lombard considère que la "baisse du chômage" et la hausse du "taux d'emploi des seniors" sont des éléments très importants, sans compter la future réforme des retraites : "La durée de travail va être prolongée, ce qui aura un impact économique favorable", lance-t-il.

Dette : "Revenir à 3% de déficit annuel, ce n'est pas de l'austérité mais de la bonne gestion"

La France "est à près de 5% de déficit annuel, revenir à 3% ce n'est pas l'austérité, c'est la bonne gestion", lance le directeur général de la Caisse des dépôts. Il chiffre la dette française à "3 000 milliards d'euros" et évoque un "taux d'endettement dépassant largement les 100% du PIB". Éric Lombard juge donc "nécessaire d'être plus rigoureux dans la dépense publique". Il reconnaît que cela représente "un gros effort à faire d'autant que notre pays a l'habitude depuis de très nombreuses années de dépenser plus que ce qu'il reçoit sous forme d'impôt et de recettes diverses".

Livret A : la Caisse des dépôts plaide pour un taux de rémunération "à 3% dans la durée"

"Ce qui explique la croissance du Livret A, ce sont les transferts" de fonds d'autres dépôts, explique Éric Lombard, alors que le Livret A a signé son meilleur premier trimestre depuis 2009, en engrangeant près de 20 milliards d'euros. Ce record peut aussi s'expliquer par le taux de rémunération qui atteint 3%. Face à l'inflation, Éric Lombard souhaite que ce taux "reste stable dans la durée". Il estime cela dit que "lorsque l'inflation va décroître ce taux va baisser, mais ce ne sera pas pour tout de suite". Il explique d'ailleurs que le Livret A permet notamment de financer le "logement social" ainsi que la relance du nucléaire.

Logement social : "Il faut construire au moins 100 000 HLM par an"

"Il faut qu'on construise au moins 100 000 HLM par an, et même plutôt 110 000", estime Éric Lombard. Il déplore que l'an dernier "85 000" logements sociaux aient été construits et redoute que "cette année, on soit au même niveau, qui est honorable, mais pas suffisant". Éric Lombard appelle donc les "élus à se mobiliser", et ce d'autant qu'actuellement "plus de 2 millions de personnes attendent un logement social". "Il faut construire sur des friches, construire en hauteur, il faut faire de la seconde vie aux bâtiments", lance-t-il.

Transition écologique : "Un projet d'énergie renouvelable sur cinq est financé par la Caisse des dépôts"

"Un projet d'énergie renouvelable, comme le solaire, l'éolien, sur cinq est financé par la Caisse des dépôts", assure son directeur général Éric Lombard. Il considère que l'écologie doit être "une priorité absolue" et qu'il "ne faut pas de compromis sur la transformation écologique". Il affirme ainsi que la Caisse des dépôts, bras financier de l'État, finance notamment "la rénovation énergétique des logements sociaux, la rénovation des bâtiments publics ou encore le verdissement des flottes de transports publics". Éric Lombard assure que la Caisse des dépôts "a les moyens" de financer "les industries vertes de demain", mais pour cela "il faut qu'on ait plus d'entrepreneurs, plus de personnes engagées".

Orpea : sans l'intervention de la Caisse des dépôts, "l'entreprise aurait été mise en liquidation"

"Sans nous, probablement, que l'entreprise aurait été mise en liquidation, ce qui pose un problème social et humain pas acceptable", estime le directeur général de la Caisse des dépôts, qui va prendre le contrôle d'Orpea, un an après la sortie du livre-enquête Les Fossoyeurs de Victor Castanet. Le bras financier de l'État entend faire en sorte que le groupe de maisons de retraite soit "moins rentable qu'avant" : "Il y avait une marge d'exploitation recherchée autour de 25%, on ne demande pas plus de 20%", explique Éric Lombard. Il affirme que "le taux d'encadrants va passer au-dessus de 7, alors qu'il est aujourd'hui à 6 pour 10 résidents". "Nous voulons que ça devienne un groupe éthique", soutient le directeur général de la Caisse des dépôts.

