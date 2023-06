Immigration, Ukraine, réindustrialisation, déserts médicaux, Mbappé... Ce qu'il faut retenir de l'interview de Marine Le Pen

La présidente du groupe Rassemblement national (RN) à l'Assemblée nationale et députée du Pas-de-Calais était l'invitée du "8h30 franceinfo", jeudi 15 juin 2023.

Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national (RN) à l'Assemblée nationale et députée du Pas-de-Calais, était l'invitée du 8h30 franceinfo, jeudi 15 juin 2023. Immigration, Ukraine, réindustrialisation, déserts médicaux, Mbappé... Elle répondait aux questions de Lorrain Sénéchal et Agathe Lambret.

Naufrage des migrants : les ONG sont "les complices des passeurs"

Marine Le Pen a dénoncé les ONG qui sont, selon elle, "les complices en réalité des passeurs", alors qu'au large de la Grèce près de 80 migrants ont perdu la vie dans un naufrage mardi 13 juin, le plus important depuis 10 ans. "Ce drame épouvantable est un drame qui survient après beaucoup d'autres drames et qui, si on n'arrête pas cette politique, précédera beaucoup d'autres drames encore", a-t-elle affirmé. La patronne du RN préconise que les bateaux en "péril" soient arraisonnés. Puis, "il faut embarquer les migrants qui sont sur ces bateaux, il faut les nourrir, il faut les soigner, il faut les hydrater et il faut les ramener à leur port de départ", a-t-elle proposé. Elle souhaite mettre un coup d'arrêt à "cette pompe aspirante qui fait que des milliers de migrants, chaque année, risquent leur vie avec des traversées qui sont de plus en plus périlleuses", dit-elle.

Ukraine : "Urgent" de négocier pour "mettre fin à cette boucherie"

"Il est urgent de venir à la table des négociations" pour "mettre fin à cette boucherie", a affirmé Marine Le Pen alors que l'Ukraine a entamé sa contre-offensive pour tenter de reprendre des territoires occupés par la Russie. Elle ne donne pas le même statut au Donbass et à la Crimée. "La Crimée n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine. On peut contester les conditions d'organisation du référendum et constater en même temps que les habitants de Crimée ont choisi de devenir Russes. C'est la position de Nicolas Sarkozy, c'est la position de Valérie Giscard d'Estaing, c'est la position de Marine Le Pen", a-t-elle dit. Pas de doute pour elle, la Crimée est russe : "Ça a toujours été clair. Ça fait dix ans que je le dis. Donc je n'ai pas changé d'avis" a-t-elle déclaré.

Marine Le Pen souhaite que la contre-offensive ukrainienne soit "victorieuse", ce qui "permettra pour l'Ukraine d'arriver à la table des négociations dans de bonnes conditions", dit-il. Elle a appelé Emmanuel Macron à prendre une initiative en proposant une "grande conférence pour la paix" en France. "C’est dommage que la France ne soit pas au premier rang", dit-elle.

Relocalisation industrielle : "Beaucoup de fanfaronnades" chez Emmanuel Macron

Emmanuel Macron s'est engagé à relocaliser la production de 50 médicaments pour permettre à la France de retrouver sa souveraineté en matière de santé. C’est un "plan cosmétique", a jugé Marine Le Pen. "J'arrête de me contenter des mots avec Emmanuel Macron parce que j'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de fanfaronnades dans la manière dont il annonçait ainsi ses intentions", a-t-elle estimé. "La situation de la France en matière d'industrie est dramatique", estime-t-elle. Selon elle, la priorité est de s'attaquer au prix de l'énergie : "C'est cela qui est en train de tuer notre industrie, nos entreprises, les commerçants, les artisans", affirme-t-elle. "Il faut décrocher le prix de l'électricité, du prix du gaz", a-t-elle préconisé. Elle attend un engagement clair du gouvernement pour la "réindustrialisation", "c'est essentiel pour l'emploi, le niveau des salaires français, pour les retraites et aussi pour notre commerce extérieur", a-t-elle affirmé.

Liberté d’installation des médecins : "Nous ne sommes pas en Union soviétique"

Marine Le Pen s'oppose vigoureusement à la régulation d'installation des médecins libéraux afin de lutter contre les déserts médicaux : "Nous sommes en France, nous ne sommes pas en Union soviétique", a-t-elle lâché. "Les médecins doivent avoir la liberté de s'installer où ils le souhaitent", a-t-elle estimé. "Ceux qui sont responsables de cela, c'est ceux qui depuis 30 ans ont empêché des jeunes étudiants français de devenir médecins à cause du numerus clausus", a-t-elle déclaré. Emmanuel Macron a supprimé ce dernier, mais il faudra attendre une dizaine d'années avant d'en voir les premiers effets.

Mbappé : Emmanuel Macron s'occupe "de ce qui ne le regarde pas"

Alors que le feuilleton Mbappé est reparti de plus belle, Marine Le Pen a fortement critiqué le rôle que se donne Emmanuel Macron en voulant influencer le prodige de 24 ans dans ses choix futurs. L'attaquant du PSG semble avoir des envies d'ailleurs, loin du club parisien, puisqu'il a décidé de ne pas activer sa dernière année de contrat optionnelle à la fin de l'année prochaine : "Vous ne croyez pas que les Français ont assez de difficultés aujourd'hui pour que le président de la République leur consacre l'intégralité de son énergie plutôt que de se mêler de ce qui ne le regarde pas objectivement", a-t-elle estimé. "Le problème d'Emmanuel Macron, c'est l'image que son miroir, tous les soirs, renvoie de lui-même. Donc ce n'est pas pour Mbappé qu’il fait cela. Ce n’est pas pour les amateurs de football et les fans de Mbappé, mais pour lui-même."

