Guerre entre Israël et le Hamas : "Il ne faut pas imaginer une gigantesque offensive dans les prochaines heures", estime un géopolitologue écouter (26min)

Jérôme Chapuis, Salhia Brakhlia, Jean-Rémi Baudot et Agathe Lambret

8h30 franceinfo Jérôme Chapuis, Salhia Brakhlia, Jean-Rémi Baudot et Agathe Lambret Du lundi au dimanche à 8h33

Frédéric Encel, géopolitologue et professeur à Sciences Po Paris, était l'invité du "8h30 franceinfo" vendredi 27 octobre 2023.

Temps de lecture : 25 min

Frédéric Encel, géopolitologue et professeur à Sciences po Paris était l'invité du "8h30 franceinfo", vendredi 27 octobre 2023. Guerre entre Israël et le Hamas, offensive terrestre qui se prépare... Il répondait aux questions de Jules de Kiss et Agathe Lambret.

L'offensive terrestre d'Israël à Gaza en préparation

"Il ne faut pas imaginer que dans les prochaines heures 330 000 soldats vont rentrer dans le cadre d'une gigantesque offensive", affirme Frédéric Encel, docteur en géopolitique et invité du 8h30 franceinfo ce vendredi, alors qu'Israël vient d'annoncer une nouvelle incursion terrestre de ses troupes dans la bande de Gaza.

Selon le maître de conférences à Sciences Po Paris, "ils vont prendre tout leur temps pour obtenir un agenda qui, militairement, tactiquement, stratégiquement, leur permettra de mettre fin à la militarisation du Hamas". Pour lui, la raison pour laquelle l'offensive massive promise par Israël à la suite des attaques terroristes du Hamas du 7 octobre tarde tient aussi à des "craintes quant à l'impréparation technique militaire" d'une armée qui n'a jamais compté autant de réservistes "depuis 1982". "Benyamin Netanyahou n'est pas à l'aise avec la guerre", ajoute-t-il.

"Le Hezbollah ne s'impliquera pas au-delà du symbolique" affirme Frédéric Encel, au sujet d'un possible embrasement régional du conflit

Frédéric Encel ne croit pas à l'implication sur le terrain de pays voisins comme le Liban ou l'Iran. "Le Hezbollah ne s'impliquera pas au-delà du symbolique", affirme-t-il. Lors des "trois guerres entre Israël et le Hamas, le Hezbollah n'a rien fait" à part "vociférer" et "repousser quelques roquettes" parce que l'agenda de l'organisation est "intra-libanais et syrien". "Les dizaines de milliers de combattants du Hezbollah extrêment aguerris ont été utilisés ces dernières années" plutôt pour "défendre Bachar Al Assad" que pour "libérer Jérusalem".

Il n'y a pas d'intérêt pour le Hezbollah à "aller au secours d'un Hamas qui va peut-être disparaître sur le plan militaire au profit d'une destruction massive de leurs infrastructures", ni pour l'Iran qui pourrait être frappé de rétorsions sur les "installations pétrolières et nucléaires", affirme-t-il.

------------------------

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du vendredi 27 octobre 2023 :