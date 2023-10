Guerre entre Israël et le Hamas, antisémitisme... Le "8h30 franceinfo" de Jean-Philippe Tanguy

Le président délégué du groupe RN à l'Assemblée et député de la Somme était l'invité du "8h30 franceinfo", jeudi 12 octobre 2023.

Jean-Philippe Tanguy, président délégué du groupe RN à l'Assemblée et député de la Somme, était l'invité du "8h30 franceinfo", jeudi 12 octobre 2023. Guerre entre Israël et le Hamas, antisémitisme... Il répondait aux questions de Jérôme Chapuis et Salhia Brakhlia.

Antisémitisme : "Je ne comprends pas les déclarations du président du Crif"

"Le Rassemblement national, aujourd'hui, est le parti politique qui lutte le plus contre le communautarisme (...) qui a toujours dit la vérité sur les discriminations que vivaient nos concitoyens juifs en France", assure Jean-Philippe Tanguy. Alors qu'un conflit armé oppose le Hamas et Israël depuis samedi 7 octobre, le RN est de nouveau accusé d'antisémitisme. Le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) a évoqué une "surreprésentation" d'antisémites à l'extrême droite. "Je ne comprends pas les déclarations du président du Crif", répond le député de la Somme. "Il n'y a aucun parlementaire ou militant antisémite au sein du Rassemblement national". "Il n'y a que le RN qui dénonce l'antisémitisme", assure-t-il.

Israël-Hamas : "La voix de la France a totalement ou presque disparu dans cette région"

"La France n'a plus de voix particulière, ni auprès d'Israël, ni auprès des autorités palestiniennes légitimes, pacifiques", regrette le député RN de la Somme, Jean-Philippe Tanguy, alors qu'Emmanuel Macron reçoit les chefs de partis avant une allocution télévisée jeudi 12 octobre à 20h. "On jouait un vrai rôle", et ce n'est plus le cas selon lui, ce qui complique la possibilité de trouver "une solution pacifique au conflit" actuel entre Israël et le Hamas, sachant que "l'unité nationale" de la France semble "impossible", critique-t-il, en évoquant notamment les propos controversés de certains partis comme les Insoumis. "La voix de la France a totalement ou presque disparu dans cette région", a cinglé le député de la Somme.

