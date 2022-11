Début des entretiens pour les migrants de l'Ocean Viking, hausse des demandeurs d'asile russes, départ des Ukrainiennes... Ce qu'il faut retenir de l'interview de Didier Leschi

Marc Fauvelle, Salhia Brakhlia, Lorrain Sénéchal et Neïla Latrous

8h30 franceinfo Marc Fauvelle, Salhia Brakhlia, Lorrain Sénéchal et Neïla Latrous

Didier Leschi, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), était l'invité du 8h30 franceinfo du samedi 12 novembre 2022. Des "box installés" dans le Var, des déserteurs russes en augmentation en France et des réfugiées ukrainiennes sur le départ, il répondait à Neila Latrous et Lorrain Sénéchal.

"Ocean Viking" : les entretiens de demandes d'asile "commencent aujourd'hui"

Les entretiens pour les demandes d'asile "commencent aujourd'hui" pour les 230 migrants secourus par l'Ocean Viking et installés dans une zone d'attente sur la presqu'île de Giens. "Des box ont été installés avec des traducteurs", explique Didier Leschi.

Guerre en Ukraine : "Augmentation" des demandeurs d'asile russes

"Il y a des demandeurs d'asile russes qui arrivent, ce sont des hommes qui fuient l'ordre d'incorporation dans l'armée", note Didier Leschi, alors que Vladimir Poutine a annoncé une "mobilisation partielle" des Russes en âge de combattre en Ukraine, soit 100 000 réservistes, en septembre dernier.

Guerre en Ukraine : "Autour de 100 000" réfugiés ukrainiens en France

Il y a actuellement "autour de 100 000" réfugiés ukrainiens en France, calcule Didier Leschi, mais il affirme qu'un "certain nombre" est déjà reparti. Les réfugiés ukrainiens, "ce sont 80% de femmes avec des enfants".

Retrouvez l'interview en intégralité :

