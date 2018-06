"La loi asile et immigration qui vient d’être votée n’est pas à la hauteur de la crise migratoire", affirme Rachida Dati

Rachida Dati, eurodéputée Les Républicains, maire du 7e arrondissement de Paris, invitée de franceinfo le 28 juin 2018. (RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Rachida Dati, députée européenne Les Républicains (LR), a réagi jeudi 28 juin, à l'arrivée au port de La Valette (Malte) du navire humanitaire Lifeline, avec à son bord 233 migrants. "Quelques dizaines" de migrants seront accueillies en France, a précisé Emmanuel Macron. "Ils sont là, donc on accueille", a commenté Rachida Dati.

La législation "n'est pas adaptée, nos politiques n'ont pas anticipé ce qui se passe aujourd'hui", a regretté la maire LR du 7e arrondissement de Paris. "La loi asile-immigration qui vient d’être votée n’est absolument pas à la hauteur de la crise migratoire à laquelle nous sommes confrontés", a-t-elle ajouté.

"Une majorité de migrants n'est pas éligible au droit d'asile"

L'Italie a été très critiquée pour avoir refusé d'accueillir l'Aquarius et le Lifeline. Rachida Dati estime qu'elle "a pris sa part, pendant très longtemps, c'est elle qui a accueilli le maximum de migrants en accueil direct, avec toutes les difficultés". En ce qui concerne la France, "on a raison de pouvoir les accueillir pour faire le tri, de voir ceux qui sont éligibles à la protection et ceux qui ne le sont pas, pouvoir les expulser", a-t-elle expliqué. "C'est bien sur le papier, mais dans la réalité vous savez bien que personne ne repart, que personne n'est expulsé. Dans ces 200 [personnes] ou 300 ou 600 qui arrivent quasiment tous les jours, la majorité n'est pas éligible au droit d'asile. On accueille des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire européen", a poursuivi l'eurodéputée.

Emmanuel Macron a déclaré que certaines ONG faisaient "le jeu des passeurs". "Je dis que certaines ONG compliquent deux tâches, celle de la maîtrise des flux migratoires et la lutte contre le terrorisme, a réagi Rachida Dati. Je ne fais pas d'amalgame, mais je dis qu'il ne faut pas être naïf et qu'il y a aussi des enjeux de sécurité."

Pour une durée de rétention "plus importante"

Rachida Dati s'est montrée critique et pessimiste sur le sommet de Bruxelles, qui débute jeudi 28 juin à Bruxelles, sur le défi migratoire et l'avenir de la zone euro. "Il va en sortir un devoir de solidarité, (...) et des sanctions financières", a estimé la députée européenne, mais "ce n'est pas la solution". "C'est toujours dangereux qu'il n'y ait pas d'accord, mais même s'il y a un accord ce sera tout aussi dangereux parce qu'il ne sera pas mis en oeuvre", a-t-elle ajouté. Rachida Dati souhaite qu'il y ait "une durée de rétention plus importante" et "que la décision européenne, quand il y a un débouté, soit valable pour toute l'Union européenne". "Cela va réduire le flux et permettre de mieux accueillir. Je tiens à ce que la France, et c'est notre honneur, puisse accorder l'asile et la protection à des gens qui sont persécutés", a-t-elle ajouté.

Qui aux européennes en 2019 ?

Qui sera la tête de liste des Républicains aux élections européennes ? A priori, pas Laurent Wauquiez. "Il est président d'une grande région. Il s'est engagé vis-à-vis de ses électeurs et administrés en disant qu'il serait président de région jusqu'au bout", a expliqué Rachida Dati. Jean Leonetti, le maire d'Antibes sera-t-il partant ? "Je m’entends très bien avec lui, je l’aime beaucoup (...). C'est un humaniste, un centriste. Il a une fibre européenne. Je me dis pourquoi pas?", a répondu la maire du 7e arrondissement de Paris.

De son côté, Nadine Morano a dit se sentir prête à "relever le défi". "Il faut arrêter de faire des délits de sale gueule. Pourquoi pas?", a lancé Rachida Dati.