Un an de guerre en Ukraine : l'ambassadeur de France à Kiev, "reste admiratif de la capacité de résistance et de résilience des Ukrainiens"

Etienne de Poncins, ambassadeur de France à Kiev, était l'invité politique de 18h20, vendredi 24 février sur franceinfo.

"Je reste admiratif de la capacité de résistance et de résilience des Ukrainiens qui sont passés par une série d'épreuves abominables au cours de cette année", loue Etienne de Poncins, ambassadeur de France à Kiev, vendredi 24 février sur franceinfo, un an après le début de l'invasion russe. "Je suis au milieu d'eux avec mon équipe depuis plus d'un an et nous cherchons à les assister le plus possible dans tous les domaines."

"Le courage admirable des Ukrainiens a permis de repousser l'assaut" sur Kiev, "ainsi que l'attitude extrêmement courageuse du président Zelensky lui-même", estime le diplomate pour qui la victoire de l'Ukraine "sera d'abord militaire. Elle tient par une série de facteurs dont le premier est le courage, la résistance, cette volonté de défendre leur terre. Ce sont des gens qui ne veulent pas être colonisés par les Russes, qui défendent leur indépendance, leur intégrité. L'aide internationale est aussi très importante. Cette cohésion nationale fera que les Ukrainiens sortiront vainqueurs de ce conflit", ajoute Etienne de Poncins.