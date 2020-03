Le coronavirus "peut avoir effet sur taux de participation" aux élections municipales, estime le député Philippe Vigier

Philippe Vigier, député centriste, était l'invité du "18h50 franceinfo" le 5 mars 2020 (capture écran). (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Le coronavirus "peut avoir effet sur taux de participation" aux élections municipales, a déclaré jeudi 5 mars sur franceinfo Philippe Vigier, député centriste d'Eure-et-Loir et biologiste de profession.

Interrogé sur le risque que le coronavirus Covid-19 désorganise le scrutin, Philippe Vigier répond : "il ne le faut pas. L'élection municipale est une élection très importante. Les Français ne s'y trompent parce qu'ils aiment leurs maires, les élus sont à portée d'engueulade, et c'est dans une commune que tout se passe." Le député centriste, et co-président du groupe Libertés et Territoire, avance qu'"en général, aux élections municipales on vote beaucoup, les personnes âgées iront peut-être moins voter. Je pense que ça peut avoir un effet sur le taux de participation."

"Un vote sanction" lors des municipales

"Il faut trouver les conditions pour que ça puisse se passer dans les meilleures conditions. Je suis persuadé qu'on va y arriver", affirme Philippe Vigier qui estime que sa commune, Cloyes-les-Trois-Rivières dans l'Eure-et-Loir, est prête pour le scrutin. D'après lui, la municipalité a pris toutes les dispositions : "On rappelle avec des affichettes les conditions sanitaires. Il faut avoir du gel hydroalcoolique, avec des petits mouchoirs, avoir des poubelles pas mélangées avec le reste, de manière à ce qu'on puisse isoler éventuellement un cas pathologique."

En tant que biologiste, il estime qu'il peut y avoir un risque de transmission du virus par le stylo destiné à émarger après le vote "si vous mettez le stylo à la bouche ou si vous sucez vos doigts. Je préconise que chacun signe avec le stylo avec lequel il doit venir, et il y aura quelques stylos d'emprunt, et du gel hydroalcoolique pour les nettoyer à chaque fois".

Concernant l'issue de ces élections municipales, le député s'attend à "un vote-sanction" comme "à chaque élection intermédiaire". D'après lui, ce phénomène sera d'autant plus valable après l'utilisation de l'article 49.3 sur la réforme des retraites. "Les Français ont bien vu qu'on les brusquait. C'était pas ficelé, pas bouclé."

Interrogé sur le sondage franceinfo qui révèle que 70% des Français désapprouvent l'utilisation du 49.3, Philippe Vigier estime que "le gouvernement pensait jouer l'opinion contre l'Assemblée, il s'est trompé. Ils ont voulu passer en force, ça n'est pas bien, et le peuple ne s'y trompe pas."

