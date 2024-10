Foot : le match France-Israël se jouera "avec du public" le 14 novembre, annonce Laurent Nuñez, préfet de police de Paris

Le match de football de Ligue des nations France-Israël le 14 novembre se jouera "avec du public", annonce, lundi 14 octobre, sur franceinfo Laurent Nuñez, préfet de police de Paris. Compte-tenu du contexte au Proche-Orient, il était question que le match se joue à huis clos. "Ce match se déroulera dans des conditions normales", insiste Laurent Nuñez. "On verra où, en fonction de la ressource en forces de l'ordre dont on dispose", ajoute le préfet de police de Paris.

"L'organisation de ce match va être extrêmement sensible", admet-il. "On travaille avec la Fédération française de football et le cabinet du ministre", détaille Laurent Nuñez. Reste à savoir si le match aura lieu au Stade de France, comme prévu initialement. Le ministre de l'Intérieur "prendra sa décision dans les heures ou dans les jours qui viennent", conclut le préfet de police de Paris.

"Pas de recours de l'Etat" sur la limitation de la vitesse à 50km/h sur le périphérique parisien

Interrogé sur la limitation de la vitesse à 50km/h sur le périphérique parisien, Laurent Nuñez assure qu'il "n'y aura pas de recours" déposé par l'Etat. L'application de cette nouvelle limitation de vitesse, passée de 70 à 50 km/h, avait commencé progressivement sur une portion de l'anneau routier qui ceint la capitale le 1er octobre. Elle concerne désormais les 35 kilomètres de cet axe, l'un des plus fréquentés de France.

"Il n'y aura pas de recours" de la part de l'Etat, a expliqué Laurent Nuñez, car "il ne faut pas mélanger le sujet de la vitesse et celui de la voie réservée". "La vitesse est une compétence de la ville de Paris", a estimé le préfet de police. "Il n'y aura pas de recours car cette décision est fondée en droit. Juridiquement, la maire de Paris pouvait le faire pour des raisons de sécurité et d'environnement." "Il y a 12 radars qui sont en fonction depuis vendredi dernier", a détaillé le préfet.

En revanche, concernant l'aménagement d'une future voie réservée au covoiturage sur le périphérique, souhaitée par la mairie de Paris, Laurent Nuñez assure que "rien ne se fera sans l'Etat et sans le préfet de police". "La voie réservée, pour le coup, est une décision qui doit être conjointe. Là, évidemment, on aura notre mot à dire." "La maire de Paris a accepté d'ouvrir une phase de concertation et de reporter cette décision, si elle venait à être prise, au début de l'année 2025", a-t-il poursuivi.