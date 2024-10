"Dimanche en politique". Avec Vincent Jeanbrun et Marine Tondelier

Le 20 octobre 2024, "Dimanche en politique", le magazine politique de France 3, reçoit Vincent Jeanbrun, porte-parole du groupe Droite républicaine à l'Assemblée nationale, député LR du Val-de-Marne, et Marine Tondelier, secrétaire nationale d’Europe Ecologie Les Verts. Ils sont interrogés par Francis Letellier avec une "carte blanche" à Olivier Pérou, journaliste politique à "L'Express".

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction. L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Les inondations sont de plus en plus nombreuses et violentes en France. Changement climatique et artificialisation des sols sont-ils responsables de cette accélération des catastrophes ? Le projet de budget du gouvernement de Michel Barnier est-il, en matière écologique, à la hauteur des enjeux ?

Pendant ce temps, un parfum de cohabitation vient bousculer l'agenda. Depuis Bruxelles, le président de la République tance ministres et journalistes d'avoir rapporté ses propos sur Israël tenus en Conseil des ministres.

Sur le plateau, deux invités répondent successivement aux questions de Francis Letellier.

A 11h40, Vincent Jeanbrun

A 12 heures, Marine Tondelier

Comment la secrétaire nationale d’EELV compte-t-elle peser sur la prise en compte de la dette écologique dans le budget ?

