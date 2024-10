"Dimanche en politique". Avec Emmanuel Grégoire et Agnès Pannier-Runacher

Le 6 octobre 2024, "Dimanche en politique", le magazine politique de France 3, reçoit Emmanuel Grégoire, porte-parole du groupe PS à l’Assemblée nationale, député de Paris, et Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de l’Energie, du Climat et de la Prévention des risques. Ils sont interrogés par Francis Letellier avec une "carte blanche" à Romain Herreros, chef du service politique au HuffPost.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction. L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Pour le gouvernement Barnier, l’heure est à la clôture du budget essayant de ne pas trop serrer la ceinture des Français. L'équation est difficile car elle se chiffre à 60 milliards d'euros, dont 20 milliards d'impôts supplémentaires. Les plus riches et les grandes entreprises sont annoncés comme principaux contributeurs, mais à y regarder de plus près, tout le monde devrait mettre la main à la poche d’une manière ou d’une autre. Comment le Premier ministre s’attaquera-t-il en même temps à la dette fiscale et à la dette climatique ?

Sur le plateau, deux invités répondent successivement aux questions de Francis Letellier.

A 11h 40, Emmanuel Grégoire

A 12 heures, Agnès Pannier-Runacher

Comment la ministre de la Transition écologique, de l’Energie, du Climat et de la Prévention des risques compte-elle défendre la priorité de son ministère dans un budget contraint ?

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".