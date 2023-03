VIDEO. "On veut que ça s'arrête à 68 ans" : au Danemark, certains syndicats s'inquiètent d'un éventuel recul de l'âge de départ à la retraite jusqu'à... 70, voire 72 ans

Au Danemark, l'âge de départ à la retraite, actuellement de 67 ans, est indexé sur l'espérance de vie et révisé tous les cinq ans. Certains syndicats s'inquiètent d'un prochain recul de cette limite d'âge dans un pays où nombre de citoyens travaillent déjà longtemps. Extrait du magazine "Nous, les Européens" du 30 mars 2023.

Les syndicats occupent une place importante dans la société danoise : 80% des salariés sont syndiqués. Dans ce pays, la négociation est préférée à la contestation, et tous les syndicats ont approuvé la réforme des retraites.

"Comme les gens vivent plus longtemps, on augmente régulièrement l'âge de la retraite. Elle sera bientôt à 69, 70 et 71 ans, explique John Ekebjaerg-Jakobsen, président du syndicat 3F de Copenhague. Nous, on veut que ça s'arrête à 68 ans. On ne peut pas dire à des jeunes de 18 ans qui travaillent sur des chantiers qu'ils vont devoir travailler jusqu'à 72 ans. C'est impossible."

"Les prix ont augmenté, mais pas ma retraite"

Pour certains seniors danois, travailler jusqu'à un âge avancé n'est pas un choix, mais une obligation. "Avec l'inflation à cause de la guerre en Ukraine, les prix ont augmenté, mais pas ma retraite", témoigne Daisy Borvang, 73 ans, qui distribue des journaux dès trois heures du matin chaque jour.

Ce travail lui rapporte 950 euros brut par mois, ce qui n'est pas suffisant face au coût de la vie au Danemark. Sa pension de retraite couvrant uniquement son loyer, elle est obligée de cumuler les emplois : distribution de journaux d'une part, et service des repas dans une école d'autre part.

