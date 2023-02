"L'Ukraine va bâtir son futur en Europe et nous devons l'accueillir" : Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, répond aux questions de "Nous, les Européens"

Dans le cadre de la soirée spéciale "Ukraine : une guerre sans fin ?", le magazine "Nous, les Européens" se rend en Pologne et s'entretient avec Josep Borrell, Haut Représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Il répond aux questions d'Eléonore Gay.

La guerre en Ukraine a confronté l'Union européenne à des situations politiques inédites. Josep Borrell, vice-président de la Commission européenne et Haut Représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, revient sur les décisions que l'Union a dû prendre, des choix inédits dans son histoire.

Pour le chef de la diplomatie européenne, L'UE s'est trompée sur Vladimir Poutine. "Les Américains nous disaient 'Attention, vous êtes en train de tisser une dépendance énergétique dangereuse, ce n'est pas quelqu'un de fiable' [...] 40% de notre gaz venait de tuyaux russes. Faire confiance, pour un élément aussi critique que l'énergie, à un pourvoyeur qui a démontré ne pas être si fiable, qui a utilisé l'énergie comme une arme, évidemment, c'était une grande erreur. Une erreur qu'on a corrigée très vite."

"Armer un pays en guerre, c'est quelque chose que l'Union européenne n'avait jamais fait"

Mais la réaction européenne a été à la hauteur, voire même historique. "On a tous eu la sensation que l'Histoire tournait une page. On a réagi, pas seulement très vite, mais en allant beaucoup plus loin que ce que l'on avait pu imaginer, affirme le diplomate. Armer un pays en guerre, c'est quelque chose que l'Union européenne n'avait jamais fait. Il y avait même des gens qui disaient que ce n'était pas possible."

L'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne va être accélérée, mais pour le diplomate, il est encore difficile de chiffrer le temps de procédure : "Il y a la volonté d'aller vite, mais on ne sait pas comment la guerre va évoluer. C'est déjà difficile de faire les réformes nécessaires pour devenir un Etat membre si vous êtes en paix, imaginez-vous au milieu d'une guerre destructrice ! Je peux toutefois assurer que L'Ukraine va bâtir son futur en Europe et nous devons l'accueillir."

