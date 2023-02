"L’Evénement". Ukraine, une guerre sans fin ?

Dans le cadre de la soirée spéciale "Ukraine : une guerre sans fin ?", des spécialistes des questions diplomatiques et militaires répondent aux interrogations posées par un conflit ukrainien qui menace la stabilité internationale.

A l’occasion de la première année de la guerre en Ukraine, toutes les équipes de la rédaction nationale de France Télévisions se mobilisent autour d’une soirée dédiée au conflit et à ses répercussions dans le monde.

Cette guerre a provoqué une onde de choc qui bouleverse l’équilibre du monde. Comment maintenir le dialogue avec la Russie de Vladimir Poutine ? Quels enjeux recouvre l’aide militaire demandée par l’Ukraine aux puissances occidentales ?

Pour "L'Evénement", Caroline Roux reçoit des invités spécialistes des questions diplomatiques et militaires pour répondre aux interrogations posées par un conflit qui menace la stabilité internationale : Dominique de Villepin, ancien Premier ministre ; Anna Colin Lebedev, maîtresse de conférences à l'université Paris Nanterre, spécialiste de l'Ukraine et de la Russie post-soviétique ; Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique ; Alexandra de Hoop Scheffer, senior vice-présidente pour les questions géopolitiques au German Marshall Fund of the United States.

Une émission présentée par Caroline Roux.

