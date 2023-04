Jaël s'est réveillée après une intervention médicale sans aucun souvenir de sa vie passée. Depuis qu'il a fait une chute, Sébastien se souvient de son passé, mais ne maîtrise plus le présent. Comment vivre au quotidien quand on souffre d'amnésie ? Comment aller de l'avant ?

Jaël a 43 ans, mais elle dit être née le 7 octobre 2021, le jour où elle a perdu la mémoire à plus de 90% après une opération pour prévenir une rupture d'anévrisme. Après l'intervention, elle ne se souvenait pas du tout de son passé ni de ses proches, mais elle n'avait pas perdu la parole, la lecture ni l'écriture. Même si elle a réussi à conserver son travail de chargée de communication en mi-temps thérapeutique, elle se sent encore souvent étrangère à elle-même. Elle a déménagé avec son compagnon de Paris à Marseille, d'où elle voit mieux l'horizon et "le champ des possibles".

Retrouver une autonomie

Sébastien, 37 ans, oublie régulièrement le présent depuis qu'en 2009, il a fait une chute d'une dizaine de mètres. Il se souvient parfaitement de sa vie avant l'accident, mais le présent lui échappe, et il doit tout noter dans un agenda. Reconnu handicapé à 80%, il vit depuis six mois dans un Foyer d'accueil médicalisé pour adultes victimes de lésions cérébrales. Il y est inscrit à un projet personnalisé d'accompagnement qui doit le préparer à plus d'autonomie, et à retravailler. Comment vivre au quotidien quand on souffre d'amnésie ? Comment se reconstruire et retrouver confiance pour aller de l'avant ?

Un reportage de Marion Cieutat et Justine Rousseau diffusé dans "Envoyé spécial" le 20 avril 2023.

