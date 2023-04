Depuis le "conte de fées" de leur union jusqu'à leur rupture avec la monarchie britannique, le duc et la duchesse de Sussex font beaucoup parler d'eux. Mais comment maintiennent-ils leur luxueux train de vie ? Que se passe-t-il vraiment derrière leur image de philanthropes ?

La vie du duc et de la duchesse de Sussex est scrutée par la planète entière, du "conte de fées" de leur union jusqu'à leur rupture avec la monarchie britannique. Le couple, qui mène un train de vie somptueux, ne cesse de parler, et de faire parler : série de six heures sur Netflix (un carton d'audience et un chèque de 100 millions de dollars) ; sortie de la biographie du prince, Le Suppléant (dont les droits de distribution au montant secret auraient été négociés aux enchères)...

Une communication parfaitement maîtrisée

Le couple vend chèrement son image et maîtrise parfaitement sa communication. Tous ses contrats réunis rapporteraient au minimum 135 millions de dollars. Et pour ne pas en perdre une miette, les Sussex auraient mis en place un montage financier habile, légal certes, mais pas forcément éthique. Que se passe-t-il derrière l'image de philanthropes donnée par Harry et Meghan ? Entre Londres, Los Angeles et San Francisco, enquête sur la face cachée du couple Windsor.

Un reportage de Julien Duponchel, Guillaume Beaufils, Swanny Thiébaut, Julie Martin, Benoît Sauvage diffusé dans "Envoyé spécial" le 13 avril 2023.

