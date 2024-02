Des amendements entièrement rédigés, que les parlementaires n'ont plus qu'à signer… A l'aide de documents exclusifs, "Complément d'enquête" retrace une opération d'influence menée à l'automne 2023 par la FNSEA. L'un des sénateurs qui ont repris ses textes sans en signaler la source "assume".

Quel est le poids politique de la FNSEA, mastodonte aux 200 000 adhérents, capable de bloquer le pays en 48 heures ? Pour défendre leurs intérêts auprès des élus, en 2020, le syndicat agricole et ses antennes locales ont consacré 1,5 million d'euros au lobbying politique.

"Complément d'enquête" retrace une opération remontant à l'automne dernier, visant à influencer le vote des députés et des sénateurs. Les journalistes se sont procuré des documents internes contenant 17 amendements, ayant pour objectif de faire baisser les impôts des agriculteurs ou de bloquer l'augmentation de taxes sur l'utilisation des pesticides. Ces amendements ont même été envoyés clés en main à des députés écologistes, comme Marie Pochon. Elle n'avait plus qu'à y ajouter son nom pour les déposer sur la plateforme de l'Assemblée nationale.

Quand les parlementaires présentent des copiés-collés des textes de la FNSEA

L'opération de lobbying a trouvé un relais plus à droite sur l'échiquier politique : 15 députés, principalement Les Républicains, ont présenté plusieurs de ces amendements à l'Assemblée nationale, souvent sans préciser leur provenance (ils n'y sont pas tenus par le règlement). Sur les 17, Marc Le Fur en a déposé 10, Fabrice Brun 11, Vincent Descœur 16. La reprise d’amendements de tous bords serait une pratique courante, ont justifié certains de ces députés auprès de "Complément d'enquête".

Au Sénat, sur les 14 parlementaires qui ont défendu ces textes, certains ne sont pas étrangers au syndicat agricole majoritaire… Laurent Duplomb, agriculteur devenu sénateur de la Haute-Loire, est un ancien président des Jeunes Agriculteurs (proches de la FNSEA). Il a aussi été à la tête de la chambre de l'agriculture de Haute-Loire, sous liste FDSEA, l'antenne locale de la Fédération nationale.

Le sénateur a déposé 13 amendements FNSEA, calqués aux trois quarts sur les textes du syndicat. Ces quasi copiés-collés, il les "assume" : "Quand la FNSEA me propose des amendements qui sont bien rédigés et qui vont dans le sens de mes convictions et de mes attentes, je les défends."

Mais pourquoi n’a-t-il pas indiqué l’origine des textes ? "Chacun est libre faire comme il le souhaite. Je ne me mets pas en défaut si je n'écris pas que c'est un amendement qui a été coconstruit avec la FNSEA, sinon ça serait dans le règlement du Sénat", se défend le sénateur.

Alors, est-ce le sénateur de Haute-Loire qui défend ces amendements, ou bien le sénateur-agriculteur FDSEA ? Lui "pense que c'est un sénateur tout court, qui est agriculteur, qui connaît les sujets (...) et qui défend des valeurs et des convictions qu’il a au plus profond de lui".

Au Sénat, le travail de lobbying de la FNSEA a porté ses fruits, mais à l'Assemblée, le texte n’est pas passé…

Extrait de "Agriculture : pour qui roule la FNSEA ?", un document à voir dans "Complément d'enquête" le 29 févier 2024.

