VIDEO. Des champs aux tee-shirts, "Cash Investigation" remonte le fil du coton

Le coton, c'est peut-être tout doux, mais c'est d'abord un business féroce. Il représente 37 milliards d’euros chaque année dans les caisses des négociants. "Ce soir, tu prends 600 tonnes, mais si ça passe sous les 76, tu en prends 1 200", ordonne un trader.

A l'autre bout de la chaîne, il y a l'appétit insatiable des grandes marques d’habillement. Des enseignes qui promettent du coton toujours plus respectueux. A voir…

La promesse d'un coton plus vert ?

"Cash Investigation" (Facebook, Twitter, #@cashinvestigati) a voulu voir ce qu'il y avait au bout du fil des tee-shirts, en enquêtant pendant un an sur les engagements des entreprises. Et notamment sur le dernier-né des labels avec sa promesse d'un coton plus vert, plus responsable, soucieux de la Terre et des hommes…

Des armoires jusqu'aux champs de coton, le magazine présenté par Elise Lucet a remonté la chaîne de fabrication jusqu'en Ouzbékistan, l'un des plus gros producteurs dans le monde. Tous les ans, des centaines de milliers d'habitants sont obligés de quitter leur maison et leur travail pour récolter le coton.