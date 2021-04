"Cash Investigation". Alcool, les stratégies pour nous faire boire

S’attabler à une terrasse de café au soleil pour boire un verre… Qui n’en rêve pas après les confinements liés à la pandémie du coronavirus Covid-19... qui n’ont pas fait baisser la consommation d’alcool ! Les ventes en ligne ont augmenté de 40% en 2020. Une aubaine pour les fabricants, et notamment le champion français, le groupe Pernod-Ricard. Avec ses 32 marques, il a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 8 milliards d’euros en 2020.

Dans ce nouveau numéro du magazine "Cash Investigation" (Facebook, Twitter, #cashinvestigati), présenté par Elise Lucet, plusieurs anciens commerciaux de Ricard se confient à la journaliste Véronique Blanc pour lui révéler l’envers du décor de l’alcoolier tricolore. Et pour conquérir de nouveaux clients, certains d'entre eux n’hésiteraient pas à mettre leur santé en danger. A découvrir également, l’offensive du groupe sur les réseaux sociaux pour toucher les jeunes… avec des méthodes discutables qui flirtent parfois avec la loi.

Révélations sur les stratégies des alcooliers

Le vin occupe une place de premier plan dans le patrimoine hexagonal. Boisson préférée des Français, le vin est aussi le moins taxé des alcools. Un traitement de faveur qui ne doit rien au hasard. "Cash" dévoile les solides appuis politiques dont il dispose à l’Assemblée nationale. Et les parlementaires ne sont pas les seuls à défendre le vin…

Selon des scientifiques, soutenus par le lobby de l’alcool, le vin serait bon pour notre santé, mais l’enquête du magazine d’investigation fait voler en éclats ce mythe savamment entretenu. L’alcool coûte plus de 3 milliards d’euros par an en frais de santé aux contribuables. Et pourtant, les alcooliers font tout pour nous faire boire. "Cash" révèle leurs stratégies…

"Alcool, les stratégies pour nous faire boire", une enquête de Véronique Blanc diffusée jeudi 1er avril 2021 à 21 heures sur France 2.

